Comunicado do Business Wire :Oerlikon Metco

A Oerlikon Metco Coating Services (MCS) tem o prazer de anunciar que o novo centro de serviços de revestimento a laser da empresa está em pleno funcionamento em Huntersville, um subúrbio de Charlotte (EUA).

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220103005382/pt/

Oerlikon facility at Huntersville, NC (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conforme comunicado anteriormente no ano passado, a Oerlikon ampliaria sua atual fábrica de aditivos de classe mundial para incluir os serviços de revestimento a laser e de aspersão térmica, implementando assim um "supercentro" de serviços sob o mesmo teto e permitindo que a empresa ofereça convenientemente peças de "Print & Coat".

Os serviços de revestimento a laser já estão totalmente operacionais nesta instalação com capacidade para oferecer revestimentos de diâmetro interno e externo, bem como serviços de endurecimento a laser, pré e pós-usinagem e inspeção.

O local está bem equipado para lidar com uma grande variedade de peças, com um peso máximo de peça de 6.800 kg e comprimento máximo de peça de 12.192 mm. Podem ser processados diâmetros externos de até 2.438 mm, bem como diâmetros internos de 50,8 mm a 3.048 mm.

A experiente equipe em Huntersville e a longa trajetória da empresa no desenvolvimento de soluções de revestimento a laser atenderão os mercados aeroespacial, de energia e automotivo, entre outros.

"O revestimento a laser é um processo cada vez mais importante nos serviços oferecidos pela Oerlikon por meio da Oerlikon Metco Coating Services. Estamos entusiasmados em ver esta nova instalação em funcionamento e atendendo nossos clientes", afirmou Thomas Meier, diretor global de Vendas da Metco Coating Services. O investimento substancial na fábrica de Huntersville, junto com um investimento significativo recente em novos equipamentos de revestimento a laser de ponta nas instalações da empresa em Wohlen (Suíça) evidenciam claramente a importância do revestimento a laser para a estratégia geral do serviço de revestimento. Além disso, a empresa continua desenvolvendo novos materiais otimizados para o processo de revestimento a laser.

Além da expansão do revestimento a laser em Huntersville, o equipamento de revestimento de aspersão térmica está sendo instalado e planejado para operar no mesmo local no final do primeiro trimestre de 2022.

Sobre a Oerlikon Metco

A Oerlikon Metco melhora as superfícies que trazem benefícios aos clientes por meio de uma série exclusiva de tecnologias de superfície, equipamentos, materiais, serviços, serviços especializados de usinagem e componentes. As tecnologias de superfície como aspersão térmica, revestimento a laser e endurecimento a laser melhoram o desempenho e aumentam a eficiência e confiabilidade. A Oerlikon Metco presta serviço a setores como aviação, geração de energia, automotivo, petróleo e gás, industrial e outros mercados especializados e opera uma rede em crescimento dinâmico de mais de 40 locais na EMEA, América e Ásia-Pacífico. A Oerlikon Metco, juntamente com a Oerlikon Balzers e a Oerlikon AM pertencem ao Segmento de Soluções de Superfície do Grupo Oerlikon, com sede na Suíça (SIX: OERL).

Sobre a Oerlikon AM

A Oerlikon AM é uma fornecedora líder de soluções de manufatura aditiva e convencional com metais e polímeros. O extenso portfólio de soluções oferecido pela Oerlikon AM varia desde o desenvolvimento conjunto e fabricação por contrato de componentes de alta qualidade e com desempenho otimizado, passando pela pesquisa e desenvolvimento, até a produção de pós metálicos da empresa para impressão 3D. Além disso, a engenharia de materiais, processos e aplicações, os processos de fabricação certificados, o pós-processamento de componentes e o gerenciamento de qualidade permitem que a Oerlikon AM forneça ao seu círculo global de clientes de diferentes setores soluções integrais e personalizadas de forma otimizada. A Oerlikon AM fornece os setores aeroespacial, de energia, automotivo e de ferramentas, bem como várias outras indústrias de alta tecnologia. Juntamente com a Oerlikon Balzers e a Oerlikon Metco, a Oerlikon AM forma o segmento de Soluções de Superfície do Grupo Oerlikon, com sede na Suíça (SIX: OERL). O segmento oferece soluções exclusivas e integradas, desde a seleção de materiais até a fabricação, pós-processamento e revestimento de componentes funcionais. Como parte do Grupo Oerlikon, que tem 10,6 mil funcionários em 37 países, a Oerlikon AM agora emprega mais de 200 pessoas em suas quatro unidades na Europa, Estados Unidos e China.

Mais informações em: https://www.oerlikon.com/am

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220103005382/pt/

Contato

Para mais informações, entre em contato com: Karen Sender Gerente de Marketing e Comunicações Oerlikon Metco Tel.: +1 516 338 2222 [email protected] www.oerlikon.com/metco

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags