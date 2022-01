Comunicado do Business Wire :Lineage Logistics, LLC

A Lineage Logistics Holdings, LLC ("Lineage" ou a "Empresa"), a maior e mais inovadora fornecedora mundial de logística com controle de temperatura e fundo de investimento imobiliário industrial (Real Estate Investment Fund, REIT), anunciou hoje que levantou US$ 1,7 bilhão em capital de parceiros estratégicos novos e já existentes. Entre os investidores estão a BentallGreenOak, CenterSquare Investment Management, Cohen & Steers, D1 Capital Partners, Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP), NYSTRS, OP Trust, Oxford Properties, QuadReal Property Group, Rabobank, StepStone e outros.

"Esta mais recente rodada de financiamento só reforça nossa estratégia de negócios e será utilizada para duplicar nosso compromisso de oferecer soluções de cadeia de abastecimento inovadoras e de ponta a ponta a nossos clientes do mundo todo", declarou Greg Lehmkuhl, presidente e diretor executivo da Lineage. "Esse novo capital no início de 2022 nós deixa ainda mais confiantes em nossa capacidade de promover futuras oportunidades de crescimento para nossos negócios, o setor e a cadeia de abastecimento de alimentos mais ampla."

O novo capital fortalecerá o balanço patrimonial da Lineage e impulsionará investimentos da empresa em tecnologias de ponta, incluindo automação e ferramentas de software próprias que elevem eficiências nas cadeias de abastecimento. Ele também será utilizado para financiar o crescimento da Lineage por meio de desenvolvimentos inteiramente novos, expansões de instalações e investimentos em iniciativas de energia limpa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Embora a Lineage já tenha apresentado um crescimento significativo desde sua fundação em 2008, a empresa mantém como sempre sua promessa de preservar, proteger e otimizar a distribuição de alimentos", afirmou Adam Forste, copresidente executivo do conselho da Lineage, cofundador e sócio-gerente da Bay Grove, fundadora e administradora da Lineage Logistics. "O contínuo crescimento da Lineage e seus investimentos em tecnologia e inovação não teriam sido possíveis sem nossos incríveis investidores. Vemos com ânimo renovado o novo capital desse mais recente financiamento, que será implementado em nossos negócios e criará novas soluções e capacidades para nossos clientes, particularmente nesta época de grandes distúrbios nas cadeias de abastecimento globais."

A obtenção de capital ocorre após a última rodada de financiamento da Lineage no valor de US$ 1,9 bilhão, anunciada em março de 2021. O mais recente financiamento eleva o total de capital levantado desde janeiro de 2020 para US$ 6 bilhões.

A Morgan Stanley atuou como consultor financeiro para a Lineage, e a Latham & Watkins foi sua consultora jurídica.

Sobre a Lineage Logistics

A Lineage Logistics é a maior provedora de soluções de logística e REITs industriais com controle de temperatura do mundo. Ela possui uma rede global de mais de 400 instalações estrategicamente localizadas, totalizando mais de 2 bilhões de pés cúbicos de capacidade que abrange 19 países na América do Norte, na Europa e na região Ásia-Pacífico. A experiência da Lineage, líder do setor em soluções logísticas de ponta a ponta, sua rede imobiliária sem paralelos, e o desenvolvimento e implantação de tecnologias inovadoras ajuda a aumentar a eficiência da distribuição, avançar a sustentabilidade, minimizar o desperdício na cadeia de suprimentos, e, o mais importante, como uma parceira visionária da Feeding America, ajuda a alimentar o mundo. Em reconhecimento às grandes inovações e iniciativas de sustentabilidade da empresa, a Lineage marcou presença na lista CNBC Disruptor 50 de 2021, ocupando a 17.ª posição, foi escolhida a primeira empresa de Ciência de Dados, e a 23.ª na classificação geral, na lista anual das Empresas Mais Inovadoras do Mundo de 2019 da Fast Company, além de ser incluída na lista da Fortune das empresas que estão mudando o mundo em 2020. (www.lineagelogistics.com)

Sobre a Bay Grove

A Bay Grove é uma empresa de investimento de capital dedicada ao investimento em parceria com fortes equipes de gestão e ao desenvolvimento de investimentos em plataformas de longo prazo. Desde 2008, a Bay Grove vem desenvolvendo a Lineage Logistics por meio de aquisições e investimentos realizados em parceria com empreendedores, clientes e funcionários. A empresa tem uma profunda experiência no setor de armazenamento e logística e também procura realizar investimentos em outros setores atrativos. A Bay Grove está sediada em São Francisco, estado norte-americano da Califórnia. (www.bay-grove.com)

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220104005348/pt/

Contato

Lineage Logistics Megan Hendricksen 949.247.5172 [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags