Comunicado do Business Wire :GIGABYTE

A GIGABYTE está se unindo à CES Virtual com sua extensão de website - INDUSTRY - para apresentar produtos e soluções que impulsionam a transformação digital em setores como 5G e telecomunicações, automotivo, criativo e jogos eletrônicos, centrais de dados, fabricação e varejo.

A GIGABYTE se orgulha de ter um portfólio incrivelmente profundo de produtos empresariais que suportam nuvem, bordas e centrais de dados. Há mais de 75 servidores para CPU AMD EPYC apenas, bem como CPU escalável Intel Xeon, e mais de 10 servidores para CPU Ampere Altra, sem se esquecer de mais de 20 placas mãe de servidores. A GIGABYTE oferece servidores de ponta desenvolvidos com base na arquitetura Arm. Estes servidores Arm de alta densidade, usando a enorme CPU de 80/128 núcleos da Ampere, oferece o desempenho, armazenamento, rede e, acima de tudo, a flexibilidade a ser implementada para a próxima geração de telecomunicações onde o trabalho de processamento precisa ser feito no local. As soluções de servidores da GIGABYTE também são aplicáveis a vários setores, sendo altamente valorizadas por grandes e pequenas empresas de alta tecnologia, médicas, científicas, pesquisas acadêmicas e instituições públicas, etc., tendo auxiliado com sucesso em inovação e avanços em seus campos.

Nossos setores vêm passando por uma metamorfose revigorante à medida que IA, HPC, IoT e outras inovações trazem uma mudança de paradigma. MyelinTek Inc., uma empresa investida da GIGABYTE desenvolveu um sistema de aprendizagem profunda MLSteam, que inclui empilhamento de software de IA otimizado e ferramentas de gerenciamento abrangentes em uma interface compatível ao usuário para tornar mais fácil aos cientistas treinar e desenvolver a integração de IA para veículos autônomos. Com o rápido desenvolvimento da tecnologia de Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor (ADAS), a GIGABYTE projeta unidades de controle de tomada de decisão para diferentes tipos de veículos autônomos, bem como produtos personalizados como ADAS ECUs, TCUs, auxiliando projetistas de veículos a desenvolver seus produtos ideais e melhorar o setor automotivo.

A GIGABYTE tem anos de experiência comprovada em computadores integrados e trouxe sua última geração de sistemas incorporados para aumentar a operabilidade de armazenamento, logística e instalações de fabricação enquanto reduzia custos de operação e gerenciamento com a inovação de AGV, AMR e Sistema de Segurança de Automação Industrial. Na era após a pandemia, as soluções incorporadas da GIGABYTE integradas com a tecnologia de IA e IoT ajudaram a automatizar a operação e o gerenciamento de locações de espaços abertos, permitindo que estes novos serviços florescessem.

A reputação da GIGABYTE de inventar produtos de primeira linha com VRM inovador e design térmico torna a tarefa de otimizar o desempenho fácil e eficaz com o aumento da frequência de componentes nas mais recentes CPUs Intel® Core?. As placas mãe da série Z690 fornecem além de recursos essenciais e potência, tanto para criadores profissionais como para jogadores. O desempenho é a chave para uma capacidade de jogos envolvente e um fluxo de trabalho suave, sendo que a GIGABYTE levou o desempenho acima de tudo com os laptops para jogos eletrônicos AORUS desta geração e os laptops de criação AERO, que serão lançados no início de 2022.

A GIGABYTE lançou recentemente a INDUSTRY para demonstrar seus produtos e soluções mais importantes a diferentes setores. Um dos grandes destaques da plataforma é a função de chat ao vivo. A GIGABYTE providenciou especialistas, com percepções aguçadas sobre os setores, para manter em espera a conversação ao vivo e responder às perguntas e consultas feitas pelos visitantes e compradores da CES como fariam no local físico. A conversação ao vivo usa avatares gerados por IA para mostrar o status de seus especialistas ao vivo e também como um modo de adotar o 'metaverso', onde o virtual se funde com a realidade. A plataforma INDUSTRY irá hospedar todos os produtos e soluções que a GIGABYTE está apresentando na CES, incluindo temas de tendência destacados no evento e muito mais. A GIGABYTE dá as boas-vindas a todos os visitantes para se conectar mediante esta plataforma digital e ver seus setores a partir de diferentes perspectivas.

INDUSTRY: https://industry.gigabyte.com

Acesse a GIGABYTE na CES Digital: https://gbte.tech/ces2022

