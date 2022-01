Comunicado do Business Wire :FourQuest Energy

A FourQuest Energy Services adquiriu uma empresa privada com sede nos EUA, Boyle Energy Services & Technology, Inc. (BEST). Com sede em New Hampshire, a BEST foi fundada em 1993 e é um líder mundial em oferecer tecnologia de engenharia, equipamentos especializados e serviços de campo para encarregar ou fazer a transição de projetos de construção de energia em grande escala de um estado de pós-construção a uma planta operacional funcional. Além disto, a BEST foi premiada com seis patentes referentes à logística prévia e serviços de logística.

"Estamos muito satisfeitos por adquirir a líder mundial em logística prévia no setor de energia", disse Manuel Hurtaud, Diretor Geral da FourQuest Energy Services. "Este negócio irá acelerar nosso crescimento e diversificação em todo o mundo, enquanto continua a se concentrar na melhor engenharia e execução em campo com liderança do setor em todos os mercados de petróleo e gás, produtos químicos e geração de energia."

O Diretor Executivo da BEST, Michael Boyle, acrescentou: "Estou muito orgulhoso de ser parte da equipe da FourQuest Energy Services. Juntas, a BEST e a FourQuest irão oferecer tecnologia de ponta com serviço de engenharia superior e os melhores profissionais em todo o mundo. A força combinada das duas empresas irá permitir que mais valor seja agregado a nossos clientes."

A partir de 1º de janeiro de 2022, a Boyle Energy Services & Technology, Inc. (BEST) foi renomeada como BEST Energy Services Inc. e continuará operando como uma empresa separada.A aquisição inclui todos os funcionários e equipe de liderança da BEST. A BEST será comandada pelo Diretor Executivo, Michael Boyle, e permanecerá localizada em New Hampshire.

Sobre a FourQuest Energy

A FourQuest Energy é uma empresa internacional de serviços de energia com tecnologia e experiência em manutenção de plantas, logística prévia e serviços de logística em instalações de petróleo e gás, refinarias, petroquímicas e outras instalações industriais. Saiba mais em fourquest.com

