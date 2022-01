Comunicado do Business Wire :China Hi-tech Fair

A 23a China Hi-tech Fair foi concluída com sucesso em 31 de dezembro de 2021 em Shenzhen, culminando com uma exibição off-line de três dias e uma exibição on-line de cinco dias de produtos de ponta que apresentaram as últimas tendências e realizações da indústria. A feira integrou exposições, conferências e fóruns, intercâmbios técnicos e encontros de negócios, com o objetivo de se estabelecer como uma plataforma de negociação profissional aberta e orientada para o serviço. A feira deste ano superou a pandemia global em curso para atrair 4.164 expositores de forma on-line e off-line e quase 150 mil visitantes no local.

Esta edição, com o tema "Avançar no desenvolvimento de qualidade e criar um novo padrão de desenvolvimento", desempenhou um papel importante no incentivo à recuperação econômica e ao intercâmbio internacional de tecnologia enquanto o mundo ainda é desafiado pela pandemia.

As tecnologias e produtos de alta tecnologia foram o destaque em uma área de exposição de 158.500 metros quadrados, cobrindo 5G comercial e Internet das Coisas, tecnologia antiepidemia de TI, direção por IA, tecnologias esportivas e de saúde, casa inteligente, manufatura inteligente, Big Data e computação em nuvem, blockchain, economia digital, tecnologias de purificação de ar e água etc.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As delegações provinciais, universidades e empresas líderes da China, incluindo Huawei, Ping An e BOE participaram da exposição. Expositores de 11 países, incluindo Áustria, Grécia, Japão, Polônia, Rússia e Coreia do Sul, se juntaram no local, enquanto 26 países, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, Singapura, Nova Zelândia, França, Finlândia, Dinamarca e Itália, participaram virtualmente.

Os visitantes da CTHF 2021 testemunharam uma exposição de classe mundial de produtos inovadores, desde veículos autônomos da Unity Drive Innovation e soluções de detecção 3D de alto desempenho da Orbbec até um material de filme eletroacústico da Fujifilm que converte vibração de e para eletricidade. Outras empresas líderes em tecnologia, como Infinova, AISpeech, Pudu Tech, UINO e SOPHON, também exibiram suas tecnologias disruptivas aplicadas em vários setores, tornando a CHTF 2021 cheia de destaques!

Enquanto isso, a exibição on-line reuniu 1.992 expositores para mostrar 5.756 itens, entre os quais 64 foram apresentados no showroom on-line de excelentes produtos inovadores. A cerimônia de abertura e o China Hi-Tech Forum também foram transmitidos ao vivo para atingir um público mais amplo. Faça um tour virtual pela exposição e assista à repetição do China Hi-Tech Forum aqui.

Site oficial: https://www.chtf.com/english/

Facebook: @CHTFChina LinkedIn: @China Hi-tech Fair

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220104005465/pt/

Contato

Peggie Wang Tel.: +86-755-82848962 [email protected], [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags