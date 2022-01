Chelsea, Liverpool, Arsenal e Tottenham disputam semifinais da Copa da Liga Inglesa

Eliminado nas oitavas de final, o Manchester City deixou a Copa da Liga Inglesa, que monopolizou durante quatro temporadas, no caminho de Chelsea, Liverpool, Arsenal e Tottenham, que se enfrentam nesta quarta e quinta-feira pelos jogos de ida das semifinais.

A eliminação do atual campeão se deve ao West Ham, que venceu nos pênaltis (0-0, 5-3), no final de outubro, cinco anos e um dia após a última eliminação dos 'Citizens' nesta competição.

Eliminado na rodada seguinte pelo Tottenham (2-1), os 'Hammers' não conseguiram aproveitar a façanha diante do City, e a sucessão está agora aberta entre quatro das seis melhores equipes da Premier League.

Apesar dos muitos adiamentos de jogos Premier League causados pela multiplicação de casos de covid-19 nos times ingleses nas últimas semanas, os organizadores mantiveram a fórmula de "ida e volta" para as semifinais. As demais fases são disputadas em partida única.

As semifinais terão um forte sotaque londrino, com um clássico entre Chelsea e Tottenham, e um duelo no qual o Liverpool viaja ao Emirates Stadium para desafiar o Arsenal, antes de receber os 'Gunners' em Anfield uma semana depois.

