Chegam à Guatemala 251 deportados dos EUA

A Guatemala recebeu nesta terça-feira (4) 251 migrantes irregulares deportados dos Estados Unidos, informou o Instituto Guatemalteco de Migração (IGM).

Um primeiro avião procedente de McAllen, Texas, chegou trazendo 125 passageiros, 67 deles menores de idade. Enquanto isso, outro saiu de Harlingen, no mesmo estado, com 126 pessoas a bordo, todas maiores de idade, informou a entidade em um boletim entregue aos veículos de comunicação.

Os migrantes deportados estavam em situação irregular nos Estados Unidos.

Anualmente, milhares de guatemaltecos fogem da pobreza e da violência no país, em busca de melhores oportunidades nos Estados Unidos.

A pobreza atinge mais da metade dos 17 milhões de habitantes da Guatemala e se agravou recentemente com a pandemia e os estragos provocados pelos furacões.

No caminho, se expõe a redes de traficantes de seres humanos, assim como a acidentes rodoviários, como o que provocou 55 mortes em 9 de dezembro, quando um caminhão virou transportando migrantes confinados no estado de Chiapas, ao sul do México.

Após chegarem aos Estados Unidos, correm o risco de serem deportados de volta para seu país.

No ano passado, os Estados Unidos deportaram 17.806 guatemaltecos, 15,4% menos do que em 2020, pela redução de voos provocada pela pandemia.

Segundo a chancelaria guatemalteca, vivem no exterior três milhões de cidadãos daquele país, 95% deles nos Estados Unidos, mas só cerca de 400.000 têm documentos para trabalhar.

