Argentino Angel Correa renova contrato com Atlético de Madrid

O atacante argentino Angel Correa renovou seu contrato com o Atlético de Madrid até 2026, anunciou o clube espanhol em seu site nesta terça-feira.

"Ángel Correa renovou seu contrato com nosso clube até 2026 e continuará a vestir a camisa vermelha e branca por mais 4 temporadas. O atacante argentino ingressou no nosso time em dezembro de 2014 e já disputou um total de 305 partidas com a camisa 'rojiblanca'", escreveu o clube em um comunicado.

Correa marcou 53 gols em 305 jogos pelo clube madrilenho. O jogador de 26 anos foi o autor dos dois gols na vitória por 2 a 0 sobre o Rayo Vallecano, no domingo, e disputou todos os jogos do Atlético na última temporada do campeonato.

