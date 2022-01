Após pedir desculpas, Lukaku se reintegra ao elenco do Chelsea

O atacante belga Romelu Lukaku se desculpou por uma polêmica entrevista dada a uma rede de televisão italiana e foi reintegrado ao elenco do Chelsea antes do jogo de ida das semifinais da Copa da Liga na quarta-feira, disse o técnico Thomas nesta terça.

"Ele pediu desculpas e voltou ao treino coletivo" na terça-feira, explicou o alemão, poucos dias depois de ter deixado Lukaku de fora do grupo para o confronto da Premier League contra o Liverpool (2-2).

Contratado por 115 milhões de euros nesta temporada junto à Inter de Milão, Lukaku deu uma entrevista à Sky Italia em meados de dezembro, onde disse que estava insatisfeito com sua situação com os 'Blues' e criticava de forma velada o jogo de Tuchel.

As imagens foram divulgadas três dias antes do jogo contra os 'Reds', concorrente do Chelsea na luta para alcançar o líder Manchester City.

"Para mim, o mais importante era entender. E entender muito claramente", explicou Tuchel.

"Ele não fez isso intencionalmente para criar um tumulto antes deste jogo importante. E é a primeira vez que ele se comporta assim", disse o treinador.

Ele também minimizou o alcance de suas palavras que surpreenderam os torcedores londrinos.

"Não é tão grande quanto alguns gostariam que tivesse sido, mas também não é tão pequeno. É pequeno o suficiente para ficarmos calmos, aceitar as desculpas e passar para outra coisa", acrescentou Tuchel.

"Ele está totalmente ciente do que causou e sente que é sua responsabilidade limpar esta bagunça... Ele pode administrar isso e não tem escolha. Não pode esperar que todos estejam felizes", acrescentou o treinador.

"Mas ele ainda é nosso jogador e temos boas razões, e muitas razões, para fazê-lo jogar conosco (...) Estamos felizes por ele ser nosso jogador e vamos protegê-lo", concluiu Tuchel.

