Sevilla vence Cádiz (1-0) e segue na luta pelo título do Espanhol

Graças a um gol do argentino Lucas Ocampos (58), o Sevilla (2º) venceu o Cádiz (19º) e voltou a entrar na luta pelo título da LaLiga, no encerramento da 19ª rodada do campeonato espanhol nesta segunda-feira.

Após esta vitória, o Sevilla soma 41 pontos, apenas cinco atrás do Real Madrid, que perdeu no domingo para o Getafe (1-0), mas com um jogo a menos que o gigante da capital.

No momento o título parece ser disputado apenas por essas duas equipes, já que o Betis (3º com 33), o Atlético de Madrid (4º com 32) e o Barcelona (5º com 31) estão muito distantes.

Diante de um Cádis precisando de pontos para sair da zona de rebaixamento, o Sevilla teve que trabalhar pela vitória, e mesmo no primeiro tempo a melhor chance foi do time da casa, com um chute de Iván Chapela que passou perto do gol defendido pelo marroquino Bono.

Mas a resistência de Cádis acabou com o gol de Ocampos, um chute de pé esquerdo imdefensável de dentro da área após um passe do capitão Ivan Rakitic (58).

Depois desse gol, o mesmo Ocampos (65), com um chute cruzado, e Joan Jordán (83), mandando para fora uma bola que havia sido afastada pela defesa, poderiam ter decretado a vitória mas não encontraram o caminho do gol.

Ocampos, o melhor dos jogadores do Sevilla, voltou a marcar, mas o gol foi anulado por impedimento do atacante argentino (90).

Mais cedo o Villarreal goleou o Levante (5-0) e chegou ao oitavo lugar na tabela se aproximando assim da zona europeia.

Em um dérbi levantino muito irregular, o 'Submarino Amarelo' conquistou os três pontos graças a uma dobradinha do atacante Gerard Moreno (37 e 79) além de gols do senegalês Boulaye Dia (8), Pau Torres (13) e Manu Trigueros (74).

Com esta vitória, o Villarreal chega a 28 pontos, ficando apenas dois atrás do Rayo (6º) e da Real Sociedad (7º) e quatro da zona da Champions, que é fechada pelo Atlético de Madrid (4º).

O Levante, por outro lado, segue sem vencer nesta temporada e sua permanência na elite do futebol espanhol vai ficando cada vez mais difícil.

Outra equipe que se aproxima da zona europeia é o Athletic Bilbao (10º), que graças a um hat-trick de Oihan Sancet (16, 25 e 68), virou o placar após o gol inicial de Kike García (10) levando assim os três pontos em sua visita ao Osasuna (14º).

--- Jogos da 19ª rodada do campeonato espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Valencia - Espanyol 1 - 2

- Domingo:

Getafe - Real Madrid 1 - 0

Atlético de Madrid - Rayo Vallecano 2 - 0

Elche - Granada 0 - 0

Betis - Celta Vigo 0 - 2

Alavés - Real Sociedad 1 - 1

Mallorca - Barcelona 0 - 1

- Segunda-feira:

Villarreal - Levante 5 - 0

Osasuna - Athletic Bilbao 1 - 3

Cádiz - Sevilla 0 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 46 20 14 4 2 41 17 24

2. Sevilla 41 19 12 5 2 30 13 17

3. Betis 33 19 10 3 6 32 23 9

4. Atlético de Madrid 32 19 9 5 5 31 22 9

5. Barcelona 31 19 8 7 4 30 22 8

6. Rayo Vallecano 30 19 9 3 7 26 20 6

7. Real Sociedad 30 19 8 6 5 21 21 0

8. Villarreal 28 19 7 7 5 31 20 11

9. Valencia 28 19 7 7 5 31 28 3

10. Athletic Bilbao 27 20 6 9 5 20 17 3

11. Espanyol 26 19 7 5 7 22 22 0

12. Celta Vigo 23 19 6 5 8 22 22 0

13. Granada 23 19 5 8 6 23 26 -3

14. Osasuna 22 19 5 7 7 18 25 -7

15. Mallorca 20 19 4 8 7 17 28 -11

16. Getafe 18 19 4 6 9 13 20 -7

17. Elche 16 19 3 7 9 18 27 -9

18. Alavés 16 19 4 4 11 16 30 -14

19. Cádiz 14 19 2 8 9 15 32 -17

20. Levante 8 19 0 8 11 19 41 -22

