Petróleo fecha em alta

Os preços do petróleo fecharam em alta nesta segunda-feira, após terem oscilado durante o primeiro pregão do ano, que aconteceu antes da reunião da Opep+.

O barril do Brent para entrega em março subiu 1,54%, para US$ 78,98. Em Nova York, o barril do WTI para fevereiro teve alta de 1,15%, a US$ 76,08.

Na véspera de sua reunião, a Opep reduziu a estimativa sobre o excedente dos mercados mundiais do petróleo para o trimestre. Os operadores interpretaram a notícia como um sinal de que o cartel e seus aliados manterão o aumento modesto da produção.

