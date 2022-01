Manchester United perde para 'Wolves', sua primeira derrota sob comando de Rangnick

O Manchester United, dominado em todos os setores do jogo, sofreu uma derrota em Old Trafford para o Wolverhampton, a primeira sob o comando do alemão Ralf Rangnick como técnico dos 'Red Devils', nesta segunda-feira no encerramento da 21ª rodada da Premier League.

Após este jogo, o United segue na sétima posição da tabela com 31 pontos, 22 atrás do líder Manchester City e a quatro da zona da Champions, que o Arsenal fecha por enquanto.

Um gol do veterano meia português João Moutinho aos 82 minutos deu a vitória aos 'Wolves', que há 42 anos não venciam em Old Trafford.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O triunfo fora de casa pode ser considerado merecido levando em conta a atuação das duas equipes. Aos 11 minutos, o português Daniel Podence achou que tinha aberto o placar, mas seu chute foi miraculosamente desviado para escanteio pelo goleiro espanhol do United, David de Gea.

O goleiro voltou a ser decisivo aos 22, com mais uma defesa em um chute de primeira de Ruben Neves.

A melhor chance para o time da casa veio pouco antes do intervalo, com um disparo do uruguaio Edinson Cavani que raspou o travessão (43).

Cristiano Ronaldo, capitão do time na ausência de Harry Maguire, quase não recebeu bolas, devido à incapacidade de seus companheiros de notarem os momentos em que ele se livrava da marcação.

A entrada de Bruno Fernandes deu ao United um pouco mais de pegada e ele mesmo chutou e acertou a trave aos 67 minutos.

Antes de partir para a Copa Africana de Nações para jogar pela seleção de Marrocos, Romain Saïss respondeu com um disparo no travessão (75). E depois foi a vez de Moutinho decidir a partida com um chute rasteiro aproveitando o 'presente' de Phil Jones, que devido aos desfalques dos zagueiros centrais do United jogou sua primeira partida na Premier League nos últimos dois anos.

-- Resultados da 21ª rodada do campeonato inglês e classificação:

- Sábado:

Arsenal - Manchester City 1 - 2

Watford - Tottenham 0 - 1

Crystal Palace - West Ham 2 - 3

- Domingo:

Brentford - Aston Villa 2 - 1

Everton - Brighton 2 - 3

Leeds - Burnley 3 - 1

Chelsea - Liverpool 2 - 2

- Segunda-feira:

Manchester United - Wolverhampton 0 - 1

. adiados

Southampton - Newcastle

Leicester - Norwich City

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 53 21 17 2 2 53 13 40

2. Chelsea 43 21 12 7 2 45 16 29

3. Liverpool 42 20 12 6 2 52 18 34

4. Arsenal 35 20 11 2 7 33 25 8

5. West Ham 34 20 10 4 6 37 27 10

6. Tottenham 33 18 10 3 5 23 20 3

7. Manchester United 31 19 9 4 6 30 27 3

8. Wolverhampton 28 19 8 4 7 14 14 0

9. Brighton 27 19 6 9 4 20 20 0

10. Leicester 25 18 7 4 7 31 33 -2

11. Crystal Palace 23 20 5 8 7 29 30 -1

12. Brentford 23 19 6 5 8 23 26 -3

13. Aston Villa 22 19 7 1 11 25 30 -5

14. Southampton 21 19 4 9 6 20 29 -9

15. Everton 19 18 5 4 9 23 32 -9

16. Leeds 19 19 4 7 8 21 37 -16

17. Watford 13 18 4 1 13 22 36 -14

18. Burnley 11 17 1 8 8 16 27 -11

19. Newcastle 11 19 1 8 10 19 42 -23

20. Norwich City 10 19 2 4 13 8 42 -34

./bds/bm/mcd/aam

Tags