EUA/Schumer: Senado tenta votar mudanças em pacote sobre eleição

Líder da maioria do Partido Democrata no Senado dos Estados Unidos, Chuck Schumer anunciou que o Sendo votará sobre mudanças nas regras para protelar as discussões na Casa, a fim de avançar com uma legislação que, segundo a situação, é necessária para proteger a democracia. A informação foi divulgada em carta a colegas nesta segunda-feira, às vésperas do aniversário do ataque de 6 de janeiro ao Capitólio.

Schumer disse que o Senado irá "debater e considerar" mudanças nas regras até 17 de janeiro, no momento em que os democratas tentam superar a resistência da oposição republicana ao pacote. O líder democrata qualificou a invasão de 6 de janeiro como "um esforço para deslegitimar nosso processo eleitoral" e afirmou que é preciso evitar que isso se torne uma regra.

O pacote sobre eleição e direitos de voto está emperrado no Senado, bloqueado por manobras protelatórias dos republicanos. Com isso, os democratas não conseguem os 60 votos necessários para aprovar as medidas. Há ainda dois membros do partido governista, Joe Manchin e Kyrsten Sinema, que tentam fazer mudanças no pacote. Fonte: Associated Press.

