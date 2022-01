EUA, Rússia, China, Reino Unido e França se comprometem a evitar proliferação nuclear

Os cinco países-membros do Conselho de Segurança da ONU (Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido e França) se comprometeram, nesta segunda-feira (3), a "evitar a proliferação" de armas nucleares, em uma declaração conjunta, antes de uma conferência sobre o Tratado de Não proliferação (TNP).

Em meio às negociações com o Irã sobre seu programa nuclear, estas cinco potências nucleares destacaram sua "vontade de trabalhar com todos os Estados para estabelecer um entorno de segurança que permita conseguir mais avanços em matéria de desarmamento, com o objetivo final de um mundo sem armas nucleares", explicou o Presidência francesa, que coordenou os trabalhos desses países antes da conferência sobre o TNP.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

leb-jri/jk/bow/zm-jvb/pc/tt

Tags