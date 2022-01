Comunicado do Business Wire :Veganzone

VEGANZONE, um "superaplicativo" indispensável para quem adota um estilo de vida vegano-vegetariano, concluiu o Processo Beta e iniciou seu lançamento em 196 países para aumentar a Comunidade Vegana.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220103005342/pt/

(Graphic: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lançado no mundo para conectar quase 100 milhões de veganos ao redor do mundo, o VEGANZONE é uma plataforma de superaplicativos onde usuários baseados em plantas podem compartilhar valores comuns, descobrir restaurantes, produtos, eventos, notícias, receitas e pessoas nas proximidades!

Scanner de Produtos Veganos e Sem Crueldade Animal, Calculadora Vegana, Nutrições, Restaurantes Próximos, Receitas, Notícias Veganas estão entre seus recursos mais favoritos.

Nenhum vegano no mundo se sentirá mais sozinho!

"O Veganzone está aqui para garantir que todos os interessados em um estilo de vida à base de plantas se sintam em casa, possam fazer perguntas, aprender facilmente e compartilhar suas experiências, pois queremos que o veganismo seja acessível a todos", disse Murat Aksu, fundador e empreendedor do Veganzone.

"O aplicativo também é promovido para vegetarianos, pois muitos deles estão considerando se tornar totalmente livres da crueldade animal e se tornarem veganos, sendo por isto que o número de veganos em todo o mundo está apresentando um aumento meteórico. O Veganzone está disponível gratuitamente na Google Play Store e na App Store. Venha e se una a nós!", acrescentou.

3º Melhor Produto do Mês em 2.880 produtos no Producthunt.com

O Veganzone foi eleito o melhor produto do dia, o melhor produto da semana e o terceiro melhor produto do mês, respectivamente, entre 2.880 produtos no Producthunt.com em março.

O Veganzone foi fundado em Nova York em março de 2021, por Selin Tuyen, Murat Aksu e Ogous Chan Ali. O Veganzone, que recebeu seu primeiro investimento do Projeto Focus Global com uma avaliação de US$ 3 milhões em março, está organizando uma nova rodada de investimentos para novos investidores em fevereiro de 2022.

VEGANOS EM NÚMEROS

Se o movimento mantiver seu ritmo atual de crescimento, em dez anos, pelo menos uma em cada cinco pessoas será vegana.

Uma pesquisa realizada pela Veganuary descobriu que 32% dos americanos planejam comer mais alimentos vegetais em 2022.

As últimas estimativas afirmam que há 100 milhões de veganos no mundo e 800 milhões de vegetarianos.

O número total de veganos, vegetarianos e todas as categorias relacionadas está perto de 14% da população mundial - e crescendo a cada dia.

HIPERLINK

www.veganzone.com

https://www.vegansociety.com/news/media/statistics

https://www.vegansociety.com/news/media/statistics/worldwide

https://thevou.com/lifestyle/2019-the-world-of-vegan-but-how-many-vegans-are-in-the-world/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220103005342/pt/

Contato

Contato para mídia: Anna Cohen Bwo [email protected] +1-917-423-5804

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags