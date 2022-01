Comunicado do Business Wire :Sullivan & Cromwell LLP

A Sullivan & Cromwell LLP anunciou hoje que Robert J. Giuffra, Jr. e Scott Miller se tornaram copresidentes do escritório de advocacia em 1º de janeiro de 2022.

Robert Giuffra and Scott Miller become Co-Chairs of Sullivan & Cromwell LLP. (Photo: Sullivan & Cromwell LLP)

Giuffra e Miller atuam como vice-presidentes do conselho da firma desde janeiro de 2021. Eles sucedem Joseph C. Shenker, o presidente do escritório de advocacia desde 2010, que continuará a atuar no comitê de gestão da empresa como presidente sênior, além de continuar com sua prática de cliente ativa.

"Desde os dias de nossos fundadores, Sullivan & Cromwell tem um compromisso inabalável com nossos clientes, nosso pessoal e nossas comunidades", disse Shenker. "Bob e Scott exemplificam estas qualidades, se estabelecendo há muito tempo como conselheiros de confiança, cujas qualidades complementares em litígios e direito corporativo refletem o amplo escopo de trabalho que executamos para os nossos clientes no mundo inteiro."

"A prática internacional de nossa firma de advocacia e a capacidade de oferecer serviços integrados ao cliente por meio de nossa rede de 13 escritórios em quatro continentes são essenciais para o nosso sucesso", disse Scott Miller. "Mais da metade de nossos clientes se localizam fora dos Estados Unidos, e Bob e eu passamos nossas carreiras lidando com os assuntos internacionais mais complexos de nossos clientes. À medida que o mundo se cada vez mais integrado e os problemas que os clientes enfrentam se tornam mais complexos, esperamos que a nossa prática global seja um motivador do sucesso contínuo de nossa firma de advocacia."

"Sinto-me honrado por trabalhar com Scott e nossos parceiros para construir a nossa forte cultura de excelência, inovação e compromisso com nossos clientes e uns com os outros", disse Giuffra. "Por 143 anos, o nosso modelo foi testado e aprovado: recrutar e treinar os melhores advogados para trabalhar juntos e ajudar os nossos clientes a solucionar os seus desafios mais complicados e capturar as suas oportunidades de maior valor."

Robert J. Giuffra, um litigante de destaque nacional, ingressou na S&C em 1989 depois de atuar como escrivão jurídico do Chefe de Justiça William Rehnquist da Suprema Corte dos EUA e do Juiz Ralph Winter da Corte de Apelações dos EUA para o segundo circuito. Com sua base em Nova York, ele é membro do Comitê de Gestão da Sullivan & Cromwell desde 2007. Membro do American College of Trial Lawyers e da International Academy of Trial Lawyers, ele foi bem-sucedido ao representar clientes da empresa em julgamentos de bilhões de dólares, litígios e investigações governamentais. Ele desempenhou um papel significativo ao lidar com algumas das maiores crises corporativas dos últimos 20 anos, incluindo a falência da Enron, as fraudes contábeis na Computer Associates e HealthSouth Corporation, a crise financeira e a crise de emissões de diesel da Volkswagen para a qual atuou como o conselheiro de coordenação nacional da montadora. Seus clientes atuais incluem a Allianz, Goldman Sachs, Stellantis, UBS e Volkswagen. Ele representou conselhos e diretores corporativos, CEOs, funcionários públicos seniores, famílias proeminentes, escritórios de advocacia e equipes esportivas profissionais.

Scott Miller, um importante advogado corporativo, uniu-se à S&C em 1986 depois de atuar como secretário jurídico do juiz William A. Norris do Tribunal de Apelações dos EUA para o nono circuito. Ele rotineiramente lida com fusões e aquisições multibilionárias, mercados de capitais e outras transações estratégicas, investigações internas e governamentais e outras crises corporativas. Ele agora tem sua base em Nova York, é membro do comitê de gestão da firma desde 2014 e coordena as nossas práticas corporativas nos EUA e na Europa. Ele trabalhou em fusões e aquisições e transações de títulos em mais de 20 países, incluindo a primeira privatização na Itália e a primeira LBO alemã. Ele representou a Fiat Chrysler em sua fusão de US$ 60 bilhões com a Peugeot, que transformou a indústria automotiva global com a criação da Stellantis. Anteriormente, ele representou a Fiat em 2009 no resgate da Chrysler, a Ferrari em seu IPO de 2015 e a Alcan na luta contra uma oferta hostil de aquisição da Alcoa e em sua aquisição de US$ 46 bilhões pela Rio Tinto. Ele representou a DISH Network por duas décadas e recentemente em uma série de transações que a ajudaram a formar e financiar sua rede nacional de comunicações sem fio. Ele também esteve recentemente na vanguarda do mercado SPAC, representando, entre outros, a DraftKings em sua listagem de-SPAC e outras aquisições e financiamentos para criar uma das maiores empresas de entretenimento esportivo e jogos digitais do mundo, além do Grupo Ermenegildo Zegna em sua fusão com uma SPAC patrocinada pela Investindustrial por meio da qual Zegna se tornou uma empresa listada na NYSE, com uma capitalização de mercado inicial superior a US$ 3 bilhões.

Giuffra é graduado pela Princeton University e pela Yale Law School. Ele atuou como conselheiro-chefe do Comitê Bancário do Senado dos EUA e como presidente do Conselho Federal de Advogados. Ele é membro da Comissão Permanente de Acesso à Justiça de Nova York e do Comitê Permanente de Regras de Prática e Procedimento dos Tribunais dos Estados Unidos. Ele é presidente do conselho da American Swiss Foundation.

Miller é graduado pela Arizona State University e pela Columbia Law School. Ele foi sócio-gerente do escritório de Palo Alto da Sullivan & Cromwell e foi residente nos escritórios da empresa em Londres e Los Angeles. Ele é um curador do Conselho dos Estados Unidos para Negócios Internacionais.

Sobre a Sullivan & Cromwell LLP

Sullivan & Cromwell LLP é um escritório de advocacia global que presta consultoria em litígios importantes, investigações corporativas e regulamentações complexas, grandes fusões e aquisições nacionais e internacionais, finanças, transações corporativas e de reestruturação, questões tributárias e de planejamento imobiliário. Fundada em 1879, a Sullivan & Cromwell tem aproximadamente 900 advogados localizados em escritórios em Nova York, Washington, Los Angeles, Palo Alto, Londres, Frankfurt, Paris, Bruxelas, Hong Kong, Pequim, Tóquio, Melbourne e Sydney.

