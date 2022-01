Comunicado do Business Wire :Global Clean Energy Holdings, Inc.

A Global Clean Energy Holdings, Inc.(OTCQX: GCEH), umaempresa de combustíveis renováveis verticalmente integrada, anunciou hoje que adquiriu a Camelina Company España S.L. (CCE), maior inovadora da cultura e produtora de sementes de camelina da Europa, com sede em Madri, Espanha.

A CCE possui reconhecimento internacional há mais de 10 anos, por desenvolver propriedade intelectual (PI) de classe mundial em camelina para apoiar uma cadeia de valor de biocombustíveis sustentáveis. A PI da CCE inclui genética superior, capacidades de reprodução, sementes de plantio de alta qualidade, pesquisa agronômica avançada e conhecimento para apoiar o cultivo de camelina por agricultores contratados. A CCE, juntamente com a Sustainable Oils, Inc. (SusOils), também uma subsidiária integral da GCE, aumentará ainda mais o portfólio da empresa de genética patenteada de camelina. A CCE e a SusOils vêm colaborando há algum tempo para expandir e harmonizar suas atividades coletivas de pesquisa e desenvolvimento. Os recursos combinados irão acelerar o desenvolvimento de germoplasma proprietário e variedades de camelina que fornecerão aos produtores terceirizados de camelina na América do Norte, Europa Ocidental e América do Sul oportunidades adicionais de receita, aumentando de forma sustentável suas opções de rotação de culturas a pousio.

"A chegada da CCE à nossa família de empresas e sua sinergia com a SusOils promove ainda mais nossa meta de aumentar o valor comercial da camelina por meio de melhorias na agronomia e na genética das plantas. Juntos, a CCE e a SusOils aprimorarão nossas décadas combinadas de atividades de pesquisa e desenvolvimento de camelina que são focadas em melhorar a produção, reduzir o tempo de crescimento, modificar as características química do óleo vegetal para aumentar a eficiência da biorrefinaria e melhorar a qualidade da ração animal de farelo de camelina", disse Richard Palmer, presidente e CEO da GCE. "Esta aquisição demonstra nosso compromisso contínuo em investir tanto nacional quanto internacionalmente na ciência, infraestrutura e instrução do fazendeiro necessárias para fornecer matérias-primas de camelina de alta qualidade para satisfazer a crescente demanda mundial por diesel renovável e combustíveis de aviação sustentáveis, sem substituir as safras de alimentos ou impactar a segurança alimentar. Esta aquisição fornece uma plataforma de lançamento estabelecida para nossa rápida expansão na Europa e América do Sul."

Fundada em 2010, a CCE é a maior inovadora e produtora de sementes de camelina da Europa. Em 2013, foi a primeira empresa internacional a receber a certificação de sustentabilidade da Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB), um padrão global de sustentabilidade e sistema de certificação para a produção de biocombustíveis e biomateriais. A empresa possui vasta experiência na produção de camelina ao longo de toda a cadeia de valor, tendo fornecido óleo de camelina sustentável e certificado para a produção de biocombustíveis de aviação, bem como farelo de camelina, uma fonte de proteína vegetal de alta qualidade para a indústria de ração animal. A empresa mantém um programa contínuo de melhoramento genético com mais de 600 linhas de germoplasma de camelina e possui nove variedades proprietárias de camelina, o que permite a introdução sustentável de camelina em diferentes rotações de cultivo sem substituir nenhuma cultura primária.

"Estamos entusiasmados com as sinergias significativas que existem entre a CCE, a GCE e a SusOils", disse Yuri Herreras Yambanis, direto da CCE. "Combinar o conhecimento e a experiência de nossas empresas nos dá a oportunidade de avançar ainda mais na pesquisa e na produção de camelina, de forma a oferecer vantagens lucrativas e sustentáveis para a agricultura regenerativa e a indústria de combustíveis renováveis."

A camelina é uma parte essencial do plano de matéria-prima para a estratégia integrada de agricultura para combustíveis da GCE. No início de 2022, a GCE abrirá uma biorrefinaria de diesel renovável recentemente reformada em Bakersfield, Califórnia, e fornecerá a ExxonMobil até 220 milhões de galões anuais de diesel renovável sob um par de contratos de compra de longo prazo.

A Global Clean Energy Holdings, Inc. ("GCE" ou "GCEH") é uma empresa de combustíveis renováveis verticalmente integrada, especializada em matérias-primas não alimentícias usadas para a produção de biocombustíveis e biomateriais avançados. Com uma pegada que se estende do laboratório ao portão da fazenda passando pela produção de biorrefinaria, a integração da cadeia de valor da agricultura para combustíveis da GCE oferece acesso incomparável a matérias-primas confiáveis e de ultrabaixo carbono. Quando estiver em funcionamento, a Biorrefinaria Bakersfield será a única instalação desse tipo, processando tanto matérias-primas tradicionais como óleo de camelina produzido internamente em combustíveis sustentáveis e de ultrabaixo carbono na Califórnia. Para saber mais, acesse gceholdings.com.

A Camelina Company España S.L. (CCE) desenvolveu uma cadeia de valor sustentável de camelina: da criação e plantio da produção de sementes à expansão agronômica e processamento da camelina para a produção avançada de biocombustíveis. A CCE introduz a camelina nas rotações de safras existentes sem qualquer substituição alimentar - como uma cultura de captura ou substituição de períodos de pousio tradicionais - empregando suas variedades proprietárias de camelina e modelos de previsão para otimizar suas variedades de elite em diferentes sistemas de cultivo, principalmente na Europa e América do Sul. A CCE foi fundada em 2010 e possui sede em Madri, Espanha. Para saber mais, acesse camelinacompany.es.

A Sustainable Oils, Inc. (SusOils), subsidiária integral de ciência de plantas da GCEH, possui um portfólio líder do setor de propriedade intelectual, incluindo patentes e know-how de produção, para produzir suas variedades proprietárias de camelina, uma matéria-prima não alimentar para biocombustíveis de ultrabaixo carbono. A sede corporativa da SusOils está localizada em Great Falls, Montana. Para saber mais, acesse susoils.com.

Certos assuntos discutidos neste comunicado à imprensa contêm algumas "declarações prospectivas" da Global Clean Energy Holdings, Inc., dentro do âmbito da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. Os investidores são alertados de que as declarações neste comunicado à imprensa que não são estritamente históricas são declarações prospectivas e estão sujeitas a uma série de riscos e incertezas. Fatores importantes que podem fazer com que os resultados reais, desenvolvimentos e decisões de negócios difiram materialmente das declarações prospectivas são descritos nas seções intituladas "Fatores de risco" em nossos arquivos junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, incluindo nosso Relatório anual mais recente no Formulário 10- K, Relatórios trimestrais no Formulário 10-Q e Relatórios atuais no Formulário 8-K.

