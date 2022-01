Coalizão liderada pelos EUA derruba dois drones armados em Bagdá

A coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos que luta contra os jihadistas no Iraque abateu dois drones armados que tinham como alvo as instalações do aeroporto de Bagdá - relatou uma fonte da aliança militar à AFP.

Um sistema antifoguetes "enfrentou os drones, e eles foram derrubados sem incidentes", disse a fonte.

A tentativa de ataque aconteceu dois anos depois que um drone americano matou o general iraniano Qassem Soleimani e seu lugar-tenente iraquiano.

