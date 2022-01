Biden: estamos em forte posição para lidar com desafios atuais

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que o país está em "forte posição" para lidar com os atuais desafios, como preços e custos atuais com os quais as pessoas precisam lidar. A afirmação foi feita hoje durante a transmissão de uma mesa redonda do líder americano com fazendeiros e produtores de gado para reduzir os preços da indústria da carne nos EUA.

"Grandes companhias estão fazendo lucros massivos", disse Biden, que pontuou que uma mesma quantidade de carne custa US$ 5 hoje contra menos de US$ 4 antes da pandemia. "Eu já disse isso antes e repetirei mais uma vez: capitalismo sem competição não é capitalismo, é exploração".

O presidente afirmou que sua administração irá investir parte do American Rescue Plan para lidar com os desafios na indústria, além de fortalecer as leis já existentes para garantir competição no mercado. Biden pontuou que o problema é geral e deve ser tratado ainda de modo bipartidário.

