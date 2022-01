Belga Philippe Clement é o novo técnico do Monaco

O belga Philippe Clement foi escolhido novo treinador do Mônaco, substituindo o demitido Niko Kovac, anunciou o clube da Ligue 1 nesta segunda-feira em um comunicado.

Clement, de 47 anos, assinou contrato com o clube do Principado até junho de 2024, depois de ter comandado o Club Brugge nas últimas duas temporadas.

Com a equipa campeã belga em 2020 e 2021, Clemente participou nesta edição da Champions League, sendo eliminado ao terminar em quarto e último no grupo A, que também contava com Manchester City, PSG e RB Leipzig.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Anteriormente, este ex-meia da seleção da Bélgica levou o Genk ao título de campeão belga em 2019.

O croata Kovac foi demitido no fim de semana devido aos maus resultados do Monaco, sexto colocado na Ligue 1, 17 pontos atrás do líder PSG, e não comandou mais a equipe na classificação para as oitavas de final da Copa da França no domingo após vencer o Quevilly (da 2ª divisão) por 3 a 1.

cb/iwd/bsp/mcd/aam

Tags