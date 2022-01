Ataque atribuído a rebeldes islâmicos deixa seis mortos no Quênia

Seis pessoas morreram, nesta segunda-feira (3), no condado de Lamu, uma região do leste do Quênia perto da fronteira com a Somália, em um ataque atribuído ao grupo rebelde Al Shabab - disse uma autoridade local à AFP.

"Tivemos um ataque, supostamente cometido pelo Al Shabab, em uma cidade chamada Widhu, e perdemos seis pessoas", afirmou Irungu Macharia, funcionário do governo local.

Desde sua intervenção militar no sul da Somália em 2011 para lutar contra o Al Shabab, o Quênia é atingido por vários atentados sangrentos. Entre eles, estão o ataque ao shopping center Westgate, em Nairóbi, cometido em setembro de 2013, com um balanço de 67 mortos; e o massacre na Universidade de Garissa, em abril de 2015, que resultou em 148 vítimas fatais.

O grupo jihadista Al Shabab é um movimento ligado à Al Qaeda, cujo objetivo é derrubar o governo da Somália, apoiado pela comunidade internacional, e controlar grandes áreas rurais do país.

