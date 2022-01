Tumulto em templo hindu deixa mortos e feridos na Índia

Incidente teria sido causada por briga entre dois grupos de jovens, em um momento em que o local estava superlotado de fiéis para as celebrações do Ano Novo.Pelo menos 12 pessoas morreram e outras 16 ficaram feridas em um tumulto neste sábado (01/01) em um templo hindu na região de Jammu e Caxemira, no norte da Índia. As autoridades locais relataram que uma investigação foi aberta para esclarecer o ocorrido. No entanto, o incidente teria sido causado por uma discussão entre dois grupos de jovens, em meio a uma grande quantidade de devotos hindus que tentavam acessar um templo sagrado de Mata Vaishno, localizado na cidade de Katra, para as celebrações do Ano Novo. Como resultado, "12 pessoas morreram" e outras ficaram feridas", disse Dilbagh Singh, inspetor-geral da polícia de Jammu e Caxemira, em depoimentos coletados pela agência de notícias indiana ANI. Imagens divulgadas pela imprensa local pouco antes do incidente mostram uma multidão tentando acessar o interior do templo, quase sem espaço para se movimentar. Cerca de 35 mil pessoas estavam autorizadas a entrar no local, mas suspeita-se que havia muitas mais. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, expressou condolências pelas vítimas e prometeu uma indemnização de 200 mil rúpias (cerca de R$ 15 mil) aos familiares dos mortos e 50 mil rúpias (cerca de R$ 3,7 mil) aos feridos. le (efe, ots)