Ronaldo testa positivo para covid

Ronaldo Fenômeno testou positivo para covid-19, fato que o levou a cancelar sua participação nas comemorações do 101º aniversário do Cruzeiro, clube no qual estreou profissionalmente como jogador e que comprou no último mês.

Segundo informações divulgadas neste domingo, 2, pelo time mineiro através do Twitter, o ex-atacante de 45 anos "está bem, com sintomas leves e, por orientação médica, entra agora em repouso e isolamento social".

Ainda de acordo com o Cruzeiro, o ex-jogador e agora proprietário do clube, participaria de uma live em comemoração ao aniversário da equipe celeste.

"Nosso encontro não foi cancelado, foi adiado em razão das circunstâncias. E eu faço questão de comemorar com vocês o aniversário do nosso clube! Em breve, anunciaremos aqui a nova programação. É só o começo da nossa luta juntos! Conto com vocês, contem comigo", escreveu o bicampeão mundial das copas de 1994 e 2002, e vice em 1998, nas redes sociais.

Em dezembro passado, Ronaldo pagou 400 milhões de reais para se tornar o acionista majoritário da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Cruzeiro.

Além do time da capital mineira, o ex-atacante é dono do Valladolid, clube da Segunda Divisão da Espanha. Em 2018, adquiriu 51% das ações da equipe espanhola por 30 milhões de euros.

