Rennes, Clermont, Bordeaux e Strasbourg eliminados da Copa de França

Rennes, Clermont, Bordeaux e Strasbourg foram eliminados neste domingo da Copa da França.

A principal surpresa foi a queda do Rennes, quarto colocado do Campeonato Francês, que foi derrotado na disputa de pênaltis pelo Nancy (2ª divisão) por 4 a 3, após empate por 1 a 1 no tempo normal.

Outro que caiu diante de uma equipe segunda divisão foi o Clermont, derrotado pelo Bastia por 2 a 0.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já o Bordeaux, assolado por 21 casos positivos de covid-19, foi eliminado pelo Brest (3 a 0), em um dos três jogos desta fase, que determina quem passe as oitavas de final, entre times da primeira divisão.

Em um desses duelos, o Montpellier despachou o Strasbourg com uma vitória por 1 a 0.

Atual campeão da Copa da França, o Paris Saint-Germain joga nesta segunda-feira com Vannes, da 4ª divisão.

-- Jogos e resultados da Copa da França:

- Domingo:

AS Cannes (5ª) - (+) Toulouse (2ª) 0 - 1

(+) Versalles 78 (4ª) - La Roche VF (5ª) 4 - 0

(+) Brest (1ª) - Bordeaux (1ª) 3 - 0

Vitré (4ª) - (+) Nantes (1ª) 0 - 2

(+) Bergerac (4ª) - Créteil (3ª) 0 - 0 (5-4 nos pênaltis)

(+) Nancy (2ª) - Rennes (1ª) 1 - 1 (4-3 nos pênaltis)

(+) SC Bastia (2ª) - Clermont (1ª) 2 - 0

(+) Montpellier (1ª) - Strasbourg (1ª) 1 - 0

ESA Linas-Montlhery (5ª) - (+) Amiens (2ª) 3 - 3 (3-4 nos pênaltis)

Thaon (5ª) - (+) Reims (1ª) 0 - 1

Jura Sud (4ª) - (+) Saint-Etienne (1ª) 1 - 4

Quevilly-Rouen (2ª) - (+) Monaco (1ª) 1 - 3

Chauvigny (5ª) - (+) Marselha (1ª) 0 - 3

- Segunda-feira:

(17h10) Vannes (4ª) - Paris Saint-Germain (1ª)

- Terça-feira:

(17h00) Lens (1ª) - Lille (1ª)

NOTA: O Nice avançou às oitavas sem jogar nesta fase porque deveria enfrentar o vencedor do duelo entre Paris FC (2ª) e Lyon (1º), mas as duas equipes foram desclassificados após um distúrbios entre torcedores das duas equipes na partida disputada entre ambos na etapa anterior da Copa da França.

As equipes indicadas com o sinal (+) estão classificadas para as oitavas de final.

bur-clv/gf/dr/lca

Tags