Primeiro-ministro sudanês, Abdullah Hamdok, anuncia sua demissão

O primeiro-ministro Abdullah Hamdok, face civil da transição no Sudão, anunciou neste domingo (2) sua demissão pela TV pública, dois meses depois do golpe de Estado no país, ao qual se seguiu uma repressão que deixou pelo menos 56 mortos.

"Tentei o melhor que pude impedir que o país mergulhasse na catástrofe, mas hoje vive uma guinada perigosa que ameaça sua sobrevivência (...), devido à fragmentação das forças políticas e aos conflitos (entre a parte civil e militar) da transição. Apesar de tudo o que foi feito para alcançar um acordo, este não ocorreu", acrescentou.

