MUNDO VÍRUS: Países aliviam isolamento para evitar paralisia pela ômicron

ÁFRICA DO SUL INCÊNDIO: Assembleia Nacional sul-africana foi totalmente destruída em incêndio

=== MUNDO VÍRUS ===

PARIS:

Países aliviam isolamento para evitar paralisia pela ômicron

Diante da variante ômicron do coronavírus, que acelerou os contágios, cada vez mais governos em todo o mundo estão flexibilizando as regras de isolamento para pacientes e seus contatos para evitar a paralisia econômica.

=== ÁFRICA DO SUL INCÊNDIO ===

CIDADE DO CABO:

Assembleia Nacional sul-africana foi totalmente destruída em incêndio

A Assembleia Nacional da África do Sul, onde os deputados se reúnem na Cidade do Cabo, foi completamente destruída neste domingo (2) por um incêndio, informou o porta-voz do Parlamento à AFP.

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

WASHINGTON:

Um ano depois do ataque ao Capitólio, democracia nos EUA continua à prova

Um ano depois que apoiadores de Donald Trump invadiram o Capitólio, os americanos ainda esperam que os responsáveis por esse ataque sem precedentes à democracia prestem contas.

WASHINGTON:

Para apoiadores de Trump, tomada do Capitólio foi 'um dia incrível'

Eles se aglomeraram em Washington em 6 de janeiro de 2021 para protestar contra os resultados da eleição presidencial que consideraram fraudados e acabaram tomando o Congresso de assalto. A ferida que abriram ainda não sarou.

CARTUM:

Dois mortos em repressão de manifestantes no Sudão

As forças de segurança sudanesas mataram, neste domingo (2), dois manifestantes nos arredores de Cartum, durante protestos contra o poder militar, que continuam apesar do gás lacrimogêneo, do corte de comunicações no país e da mobilização de soldados armados.

VALANDOVO, Macedônia do Norte:

Países dos Bálcãs sofrem com emigração maciça ao exterior

As lojas abandonadas e ruas quase vazias oferecem poucos sinais de vida em Valandovo, na Macedônia do Norte, de onde muitos jovens partem com a esperança de encontrar uma vida melhor em outro país.

BAGDÁ:

Vítimas de violência de gênero se tornam ativistas no Iraque

Quando seu dia de trabalho termina, Azhar se torna uma ativista para fornecer assistência jurídica a mulheres vítimas de violência de gênero no Iraque, um compromisso nascido de sua experiência nas mãos de um ex-marido brutal.

PARIS:

França retira bandeira da UE do Arco do Triunfo após críticas da direita

As autoridades francesas retiraram "como previsto" neste domingo (2) a bandeira da União Europeia (UE) hasteada temporariamente sob o Arco do Triunfo em Paris, depois que a oposição de direita acusou o governo de Emmanuel Macron de "apagar" a identidade francesa.

CABUL:

Mulheres agredidas no Afeganistão começam a ficar sem abrigos

Casada aos sete anos com um homem com idade suficiente para ser seu bisavô, Fatema foi estuprada, espancada e passou fome até não aguentar mais e tentar o suicídio.

=== ESPORTE ===

- FUTEBOL

-- CAMPEONATO INGLÊS

Acompanhamento da 21ª rodada

-- CAMPEONATO ESPANHOL

Acompanhamento da 19ª rodada

-- COPA DA FRANÇA

Acompanhamento da 3ª fase

PARIS:

Messi testa positivo para a covid

O craque argentino do Paris Saint-Germain Lionel Messi está entre os quatro jogadores do elenco do PSG que testaram positivo para o coronavírus, anunciou o clube neste domingo (2), véspera de uma partida pela Copa da França em Vannes.

