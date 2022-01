Liverpool sai na frente, mas Chelsea busca empate pelo Inglês

No duelo que valia a vice-liderança do Campeonato Inglês, o Liverpool abriu uma vantagem de dois gols, mas o Chelsea arrancou o empate por 2 a 2, neste domingo, mantendo assim a segunda colocação no torneio.

Na partida disputada em Londres, pela 21ª rodada do Inglês, os visitantes saíram na frente, com Mané (no minuto 9) e Salah (26).

Mas os anfitriões chegaram ao empate no Stamford Bridge antes do fim do primeiro tempo, com Kovacic (42) e Pulisic (45+1).

Com este resultado, o Chelsea manteve-se em sugundo, com 43 pontos, um a mais que o Liverpool (3º), enquanto o Manchester City, que na véspera bateu de virada o Arsenal (2 a 1), lidera com 53 unidades.

Em outro confronto deste domingo, o Leeds (16º) reencontrou o caminho da vitória, o que não acontecia desde o fim de novembro, ao bater o Burnley (18º) por 3 a 1.

-- Jogos e resultados de la 21ª rodada do Campeonato Inglês:

- Sábado:

Arsenal - Manchester City 1 - 2

Watford - Tottenham 0 - 1

Crystal Palace - West Ham 2 - 3

- Domingo:

Brentford - Aston Villa 2 - 1

Everton - Brighton 2 - 3

Leeds - Burnley 3 - 1

Chelsea - Liverpool 2 - 2

- Segunda-feira:

(14h30) Manchester United - Wolverhampton

. Adiados:

Southampton - Newcastle

Leicester - Norwich City

Classificação: Pts J V E D Gp Gc Dif

2. Chelsea 43 21 12 7 2 45 16 29

3. Liverpool 42 20 12 6 2 52 18 34

4. Arsenal 35 20 11 2 7 33 25 8

5. West Ham 34 20 10 4 6 37 27 10

6. Tottenham 33 18 10 3 5 23 20 3

7. Manchester United 31 18 9 4 5 30 26 4

8. Brighton 27 19 6 9 4 20 20 0

9. Wolverhampton 25 18 7 4 7 13 14 -1

10. Leicester 25 18 7 4 7 31 33 -2

11. Crystal Palace 23 20 5 8 7 29 30 -1

12. Brentford 23 19 6 5 8 23 26 -3

13. Aston Villa 22 19 7 1 11 25 30 -5

14. Southampton 21 19 4 9 6 20 29 -9

15. Everton 19 18 5 4 9 23 32 -9

16. Leeds 19 19 4 7 8 21 37 -16

17. Watford 13 18 4 1 13 22 36 -14

18. Burnley 11 17 1 8 8 16 27 -11

19. Newcastle 11 19 1 8 10 19 42 -23

20. Norwich City 10 19 2 4 13 8 42 -34

