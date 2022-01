Líder Real Madrid é derrotado pelo Getafe no Espanhol

Real Madrid perdeu por 1 a 0 para o Getafe, neste domingo, pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol.

Esta foi a primeira derrota da equipe da capital da Espanha após três meses, contando todas as competições, e a segunda neste torneio nacional.

Jogando na casa do adversário, o time merengue sofreu o gol após uma falha do zagueiro Éder Militão logo no início do primeiro tempo. O brasileiro se atrapalhou numa saída de bola, que acabou sendo roubada pelo atacante turco Enes Unal, que ficou livre diante do goleiro Courtois e bateu para o fundo das redes (no minuto 9).

O clube de Madri não sabia o que era uma derrota desde 8 de outubro, quando caiu diante do Espanyol (2 a 1), em Barcelona, também pelo Espanhol. De lá até este domingo foram 15 partidas, com 13 vitórias e dois empates.

Apesar deste revés no primeiro compromisso de 2022, o Real Madrid segue na liderança do campeonato, com 46 pontos, oito a mais que o segundo colocado Sevilla, que na segunda-feira encara o vice-lanterna Cádiz (19º). Para o Getafe, esta vitória em casa representou um fôlego a mais na luta contra o rebaixamento, pois ocupa a 16ª posição, com 18 unidades, três a mais que o Elche (15º), que abre a zona de queda para a segunda divisão.

-- Jogos e resultados da 19ª rodada do Campeonato Espanhol:

Sexta-feira:

Valencia - Espanyol 1 - 2

- Domingo:

Getafe - Real Madrid 1 - 0

(12h15) Atlético de Madrid - Rayo

Elche - Granada

(14h30) Betis - Celta

Alavés - Real Sociedad

(17h00) Mallorca - Barcelona

- Segunda-feira:

(15h00) Villarreal - Levante

(17h00) Osasuna - Athletic

(17h15) Cádiz - Sevilla

Classificação: Pts J V E D Gp Gc Dif

1. Real Madrid 46 20 14 4 2 41 17 24

2. Sevilla 38 18 11 5 2 29 13 16

3. Betis 33 18 10 3 5 32 21 11

4. Rayo 30 18 9 3 6 26 18 8

5. Atlético de Madrid 29 18 8 5 5 29 22 7

6. Real Sociedad 29 18 8 5 5 20 20 0

7. Barcelona 28 18 7 7 4 29 22 7

8. Valencia 28 19 7 7 5 31 28 3

9. Espanyol 26 19 7 5 7 22 22 0

10. Villarreal 25 18 6 7 5 26 20 6

11. Athletic 24 19 5 9 5 17 16 1

12. Granada 22 18 5 7 6 23 26 -3

13. Osasuna 22 18 5 7 6 17 22 -5

14. Celta 20 18 5 5 8 20 22 -2

15. Mallorca 20 18 4 8 6 17 27 -10

16. Getafe 18 19 4 6 9 13 20 -7

17. Elche 15 18 3 6 9 18 27 -9

18. Alavés 15 18 4 3 11 15 29 -14

19. Cádiz 14 18 2 8 8 15 31 -16

20. Levante 8 18 0 8 10 19 36 -17

