Diretor do Aberto da Austrália não confirma participação de Djokovic

O diretor do Aberto da Austrália, Craig Tiley, disse neste domingo que "ainda há muito a ser resolvido" para contar com a presença na competição em Melbourne do sérvio Novak Djokovic, campeão da edição de 2021.

O 20 vezes vencedor de torneios do Grand Slam se recusou a confirmar se foi vacinado contra covid-19 e cancelou na semana passada sua presença na ATP Cup em Sydney, sem dar explicação.

Todos os participantes do Aberto da Austrália, que começa em 17 de janeiro, devem ser vacinados ou apresentar isenção médica para competir.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Ainda temos alguns voos charter chegando no final desta semana, depois disso todos os jogadores estarão aqui", disse Tiley ao canal de televisão australiano Nine Network.

"Quanto à situação de Novak, acho que teremos uma imagem mais clara nos próximos dias, caso contrário, será tarde para ele jogar o Aberto da Austrália", acrescentou.

Ele comentou que "ainda há muito a resolver e acho que será resolvido nos próximos dias".

mp/qan/mas/zm/lca

Tags