Xavi deseja adiamento de Mallorca e Barcelona por casos de covid

O técnico do Barcelona, Xavi Hernández, disse neste sábado (1º) que gostaria que o jogo de amanhã contra o Mallorca, pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol, fosse adiado devido aos desfalques de pelo menos 17 jogadores do clube catalão.

Deo total de ausências, dez seriam por casos de covid-19.

"Se com 17 baixas, de covid 10 ou 11, já não sei mais, porque a cada dia é mais uma ou menos uma... Pois se o jogo não for adiado, isso me parece uma loucura", afirmou o treinador em uma coletiva de imprensa.

A partida está prevista para as 21h00 locais (17h00 em Brasília) de domingo na ilha de Maiorca.

Além dos casos de covid-19, Xavi afirmou que a equipe tem jogadores lesionados e suspensos, por isso considera que jogar assim seria "adulterar a competição" e oferecer um "espetáculo descafeinado".

O francês Samuel Umtiti, que havia testado positivo nesta semana, agora testou negativo, mas sua participação ainda depende do aval das autoridades.

Além de Umtiti, nos últimos dias foram anunciados testes positivos de covid-19 para Ousmane Dembelé, Clement Lenglet, Sergiño Dest, Ez Abde, Jordi Alba, Gavi, Alejandro Balde e os brasileiros Philippe Coutinho e Daniel Alves.

A nova onda de casos de covid-19 na Espanha tem afetado diversos clubes do país, entre eles o Atlético de Madrid e o Real Madrid.

Neste último, o goleiro belga Courtois, que testou positivo há alguns dias, foi liberado para o duelo deste domingo contra o Getafe após vários testes negativos.

