Soldado morre no leste da Ucrânia em confrontos com separatistas pró-Rússia

O Exército ucraniano anunciou neste sábado (1º) a morte de um de seus soldados em enfrentamentos com os separatistas pró-Rússia no leste do país, em meio a um contexto de fortes tensões com Moscou há várias semanas.

Trata-se da primeira morte desde o último cessar-fogo instaurado no mês passado pelas partes beligerantes, em um conflito que já provocou mais de 13 mil mortes desde 2014.

"Um soldado foi ferido mortalmente", declarou o Exército ucraniano em comunicado, acusando os separatistas de realizar três ataques nas últimas 24 horas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Ucrânia está em guerra desde 2014 contra os separatistas pró-Rússia que controlam partes do território na região de Donbass, no leste do país. Segundo Kiev e os países ocidentais, essas milícias recebem apoio financeiro e militar de Moscou.

Em 22 de dezembro, as partes beligerantes acordaram o restabelecimento de uma trégua na linha de frente, antes de se acusarem mutuamente de novas violações um dia depois.

Todas as tentativas anteriores de interromper as hostilidades entre as partes fracassaram.

As relações entre Ucrânia e Rússia, já muito tensas nos últimos anos, estão experimentando atualmente um pico de tensão.

dg/pop/thm/mab/me/rpr

Tags