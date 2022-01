Raducanu, campeã do US Open, desiste do Torneio de Melbourne

A tenista britânica Emma Raducanu, atual campeã do US Open, anunciou que não vai participar do torneio WTA Melbourne (de 3 a 9 de janeiro), competição de aquecimento para o Aberto da Austrália, para se recuperar totalmente do coronavírus.

"O momento para competir em Melbourne esta semana é muito apertado para mim", admitiu Raducanu, de 19 anos, que acabou de sair do isolamento.

Após testar positivo para o coronavírus em dezembro passado nos Emirados Árabes Unidos, a britânica teve que desistir do torneio de exibição de Abu Dhabi.

A jovem tenista voltaria às quadras nesta terça-feira na Austrália, ao lado da japonesa Naomi Osaka e da romena Simona Halep.

Raducanu ainda espera retornar "no final do mês", com o início do Aberto da Austrália em 17 de janeiro.

Finalista em Roland Garros em 2021, a russa Anastasia Pavlyuchenkova também não estará no torneio de Melbourne depois de testar positivo para covid-19 no início desta semana, deixando em dúvida sua participação no Aberto da Austrália.

