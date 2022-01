Quatro jogadores do Bayern, entre eles Neuer, testam positivo para a covid

Quatro jogadores do Bayern de Munique, entre eles o goleiro Manuel Neuer, testaram positivo para a covid-19 e perderão pelo menos o primeiro treinamento do ano, adiado de domingo para segunda-feira por motivos sanitários, informou o clube bávaro neste sábado (1).

Neuer, o inglês Omar Richards e os franceses Kingsley Coman e Corentin Tolisso "testaram positivo para o coronavírus", explicou o líder da Bundesliga em sua página na internet.

O treinador adjunto Dino Toppmöller também foi infectado pela covid-19, acrescentou o clube.

Todos eles passam "bem" e "estão isolados em suas casas", segundo o Bayern.

A seleção de jogadores e equipe técnica do Bayern se submeterá na segunda-feira a testes PCR antes do início do treinamento.

O clube alemão já precisou se privar em dezembro do meia Joshua Kimmich, não vacinado e infectado com a covid-19.

A Bundesliga, liga de futebol alemã, será retomada na sexta-feira, 7 de janeiro, com o jogo entre o Bayern de Munique e o Borússia Mönchengladbach.

