ANO NOVO VÍRUS: Mundo se despede de mais um ano marcado pela pandemia

ÁFRICA DO SUL RELIGIÃO POLÍTICA:África do Sul se despede pela última vez de Desmond Tutu

DUBAI:

Mundo se despede de mais um ano marcado pela pandemia

Entre festas canceladas, toques de recolher e outras restrições, o mundo começou a dar as boas-vindas a 2022 após mais um ano de pandemia em que, apesar das vacinas, a variante ômicron provoca um pico incontrolável de contágios

VATICANO:

Papa pede que mundo trabalhe pela paz em mensagem de Ano Novo

O papa Francisco exortou, neste sábado (1º), o mundo a "arregaçar as mangas" pela paz em sua mensagem de Ano Novo, na qual pediu aos fiéis que sejam positivos e trabalhem para construir uma sociedade melhor.

RIO DE JANEIRO:

Com menos público, Rio de Janeiro volta a celebrar o réveillon em Copacabana

Com sua famosa queima de fogos de artifício e seguindo a tradição de vestir branco, o Rio de Janeiro voltou a celebrar, nesta sexta-feira (31), seu famoso réveillon na praia de Copacabana, embora com público reduzido por causa da chuva e das restrições pela pandemia.

CIDADE DO CABO:

África do Sul se despede pela última vez de Desmond Tutu

A missa de requiem para Desmond Tutu na catedral anglicana da Cidade do Cabo, onde pregou incansavelmente contra o regime racista do apartheid, permitiu que seus familiares e todos os sul-africanos se despedissem neste sábado (1) de seu amado arcebispo pela última vez.

CIDADE DO CABO:

Desmond Tutu, a consciência moral da África do Sul

Desmond Tutu, que morreu no domingo passado aos 90 anos e cujo funeral é realizado neste sábado (1), foi considerado a consciência moral da África do Sul, um pessoa que ajudou a derrubar o apartheid e depois empregou sua energia a serviço da reconciliação do país e dos direitos humanos.

JOANESBURGO:

As grandes datas da vida do arcebispo Desmond Tutu

As principais datas na vida de Desmond Tutu, vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 1984 e ícone sul-africano da luta contra o apartheid.

CIDADE DO CABO:

Reconciliar vítimas e algozes do Apartheid, o sonho inacabado de Tutu

Durante o segundo dia de audiências da Comissão de Verdade e Reconciliação (TRC) para investigar crimes cometidos durante o apartheid em 1996, Desmond Tutu apoiou a cabeça sob as mãos e começou a chorar.

BRUXELAS:

UE se prepara para considerar 'verdes' o gás e a energia nuclear

A Comissão Europeia revelou, na noite de sexta para sábado (1º), um projeto para classificar como "verdes" as centrais nucleares e de gás, com o objetivo de facilitar o financiamento de instalações que contribuam para a luta contra a mudança climática.

BAGDÁ:

Iraquianos marcam aniversário da morte do general Soleimani

Milhares de partidários de facções armadas iraquianas exigiram, neste sábado (1º), em Bagdá, a retirada das tropas americanas do Iraque, numa manifestação para marcar o segundo aniversário do assassinato pelos Estados Unidos do general iraniano Qassem Soleimani e seu tenente iraquiano.

PARIS:

França assume presidência rotativa da UE a três meses de eleições

A França assume, neste sábado (1º), a presidência rotativa da União Europeia com inúmeros problemas em curso, da disseminação da ômicron às tensões com a Rússia sobre a Ucrânia, mas que pode beneficiar Emmanuel Macron nas próximas eleições presidenciais.

SUPERIOR:

Neve apaga incêndios que devastaram o Colorado

Os incêndios que destruíram "num piscar de olhos" bairros inteiros do estado do Colorado, no oeste dos Estados Unidos, foram extintos durante a madrugada deste sábado (1º) com a queda de neve que apagou os últimos focos.

SEUL:

Líder norte-coreano diz que alimentos e economia serão prioridade em 2022

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, colocou a economia no centro das prioridades de seu país para 2022, em discurso para definir a agenda nacional em que não citou os Estados Unidos.

SRINAGAR:

Tumulto em santuário na Índia deixa 12 mortos

Pelo menos 12 pessoas morreram e 13 ficaram feridas em um tumulto, na madrugada deste sábado (1º), em um santuário religioso na Caxemira controlada pela Índia, informou uma autoridade local.

FUTEBOL

-- CAMPEONATO INGLÊS

Acompanhamento da 21ª rodada

