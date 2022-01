Morre Sam Jones aos 88 anos, ídolo do Boston Celtics e um dos maiores jogadores da NBA

Morreu aos 88 anos Sam Jones, ídolo do Boston Celtics, segundo jogador com mais títulos na história da NBA e um dos maiores nomes da liga americana de basquete.

Conhecido como "Mr. Clutch", Jones estava no Hall da Fama do basquete desde 1984 e integra a lista dos 50 maiores jogadores da NBA.

Atuando pelos Celtics na década de 1960, o ex-armador tinha uma média de 17,7 pontos e 4,9 rebotes por partida.

A franquia de Massachusetts informou que Jones morreu na noite de quinta-feira na Flórida, onde estava hospitalizado.

Sam Jones foi campeão da NBA com os Celtics de 1959 a 1966, 1968 e 1969. Apenas seu companheiro de equipe, o lendário Bill Russell, com 11 títulos da NBA, ganhou mais troféus do que ele na competição.

"Sam Jones será lembrado como um dos maiores campeões em todos os esportes profissionais", disse o comissário da NBA, Adam Silver.

"Sam era um companheiro de equipe amado e competidor respeitado que jogou o jogo com dignidade e classe. Lamentamos a morte de um gigante do basquete", acrescentou Silver.

Em homenagem ao ex-jogador, os Celtics prestaram um momento de silêncio antes da vitória em casa por 123 a 108 sobre o Phoenix Suns na sexta-feira, quando foi exibido um vídeo sobre a carreira do ídolo na NBA.

A equipe de Boston aposentou a camisa número 24 que ele usava em 1969, ano em que o ex-armador parou de jogar.

"Sam Jones foi um dos arremessadores mais talentosos, versáteis e decisivos das equipes mais bem-sucedidas e dominantes da história da NBA", indicou o comunicado dos Celtics.

"A família Jones está em nossos pensamentos enquanto lamentamos sua perda e lembramos com ternura a vida e a carreira de um dos maiores campeões do esporte americano", acrescentou a franquia de Boston.

Eleito cinco vezes 'All-Star' da NBA, foi escolhido para integrar as históricas equipes dos aniversários de 25, 50 e 75 anos da liga americana de basquete.

