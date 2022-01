Monaco tenta a contratação do técnico do Club Brugge

O Monaco está tentando a contratação do técnico Philippe Clement, que atualmente está no belga Club Brugge, informaram fontes próximas à equipe que ocupa a 6ª posição no Campeonato Francês.

O clube do Principado de Mônaco está atrás de um substituto para o treinador croata Niko Kovac, demitido recentemente, e estaria oferecendo um contrato de dois anos.

Philippe Clement, de 47 anos, comanda desde 2019 o Club Brugge, vice-líder do Campeonato Belga, vencedor da competição em 2020 e 2021.

Ex-meia da seleção da Bélgica, ele também foi campeão nacional como técnico do Genk em 2019.

