Monaco anuncia a contratação de Vanderson, do Grêmio

O Monaco anunciou neste sábado a contratação por cinco anos do lateral-direito Vanderson, do Grêmio.

O jogador de 20 anos se destacou na equipe de Porto Alegre (RS), onde chegou em 2018 e estreou no time profissional em 27 de dezembro de 2020, atuando desde então em 52 partidas.

Com passagens pela seleção brasileira Sub-20, Vanderson "é um zagueiro muito dinâmico", que se destaca por ser "generoso nos esforços, capaz de oferecer qualidades técnicas na metade de campo do adversário e ser defensivo", disse o diretor esportivo do Monaco, Paul Mitchell, no site do clube.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo várias fontes próximas à equipe do Principado de Mônaco, em 6º no Campeonato Francês, o contrato com o brasileiro vai até junho de 2027, e a transferência girou em torno das 12 milhões de euros (13,6 milhões de dólares).

cb/dr/lca

Tags