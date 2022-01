Manchester City vence Arsenal de virada pelo Inglês

Com um gol nos acréscimos, o Manchester City venceu de virada o Arsenal por 2 a 1, neste sábado, pela 21ª rodada do Campeonato Inglês.

O City, líder da competição, foi a Londres e viu os donos da casa, que não contaram com o técnico espanhol Mikel Arteta afastado após testar positivo para covid-19, abrirem o placar através de Bukayo Saka (no minuto 31).

O empate da equipe comandada por Pep Guardiola chegou em um pênalti cobrado pelo argelino Riyad Mahrez (57).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um minuto após igualar o marcador, a vida dos visitantes foi facilitada pela expulsão do zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães, e a virada veio nos acréscimos, graças a um rebote aproveitado pelo espanhol Rodri Hernández (90 + 3).

Com esta 11ª vitória seguida no Inglês, o Manchester City segue na primeira posição com 53 pontos, 11 a mais que o vice-líder Chelsea, que no domingo encara o terceiro colocado Liverpool (41 pontos), que não terá o técnico alemão Jurgen Klopp devido a uma suspeita de teste positivo para covid-19. Já o Arsenal é o 4º, com 35 unidades.

-- Jogos e resultados da 21ª rodada do Campeonato Inglês:

- Sábado:

Arsenal - Manchester City 1 - 2

(12h) Watford - Tottenham

(14h30) Crystal Palace - West Ham

- Domingo:

(11h00) Brentford - Aston Villa

Everton - Brighton

Leeds - Burnley

(13h30) Chelsea - Liverpool

- Segunda-feira:

(14h30) Manchester United - Wolverhampton

. Adiados:

Southampton - Newcastle

Leicester - Norwich City

Classificação: Pts J V E D Gp Gc Dif

1. Manchester City 53 21 17 2 2 53 13 40

2. Chelsea 42 20 12 6 2 43 14 29

3. Liverpool 41 19 12 5 2 50 16 34

4. Arsenal 35 20 11 2 7 33 25 8

5. West Ham 31 19 9 4 6 34 25 9

6. Manchester United 31 18 9 4 5 30 26 4

7. Tottenham 30 17 9 3 5 22 20 2

8. Wolverhampton 25 18 7 4 7 13 14 -1

9. Leicester 25 18 7 4 7 31 33 -2

10. Brighton 24 18 5 9 4 17 18 -1

11. Crystal Palace 23 19 5 8 6 27 27 0

12. Aston Villa 22 18 7 1 10 24 28 -4

13. Southampton 21 19 4 9 6 20 29 -9

14. Brentford 20 18 5 5 8 21 25 -4

15. Everton 19 17 5 4 8 21 29 -8

16. Leeds 16 18 3 7 8 18 36 -18

17. Watford 13 17 4 1 12 22 35 -13

18. Burnley 11 16 1 8 7 15 24 -9

19. Newcastle 11 19 1 8 10 19 42 -23

20. Norwich City 10 19 2 4 13 8 42 -34

bur-kca/dr/lca

Tags