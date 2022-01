Foguetes disparados de Gaza contra Tel Aviv caem no mar, afirma Israel

Dois foguetes disparados do território palestino da Faixa de Gaza caíram neste sábado (1º) no Mar Mediterrâneo, em frente à cidade de Tel Aviv, informaram as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês).

As sirenes de alerta não soaram e o sistema de interceptação de mísseis não foi acionado, acrescentaram as IDF em comunicado.

Além disso, as autoridades israelenses não indicaram que grupo teria sido responsável por lançar os foguetes contra Israel.

A Faixa de Gaza está submetida a um bloqueio israelense há mais de 15 anos. O território é governado pelo movimento islamista Hamas, mas também abriga outros grupos armados palestinos.

"Na primeira hora desta manhã, dois foguetes disparados da Faixa de Gaza caíram no Mar Mediterrâneo em frente à cidade de Tel Aviv", indicaram as IDF.

Israel e Hamas travaram uma guerra de 11 dias em maio de 2021, a quarta desde que o movimento islamista armado tomou o poder em Gaza.

Desde que entrou em vigor um frágil cessar-fogo, cinco foguetes ou obuses foram disparados de Gaza contra o território israelense, segundo um relatório anual das IDF publicado em 29 de dezembro.

