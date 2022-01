Everton contrata lateral ucraniano Vitaliy Mykolenko

O Everton anunciou neste sábado a contratação do lateral-esquerdo ucraniano Vitaliy Mykolenko, de 22 anos, que estava no Dínamo de Kiev.

Com um vícnulo firmado por quatro temporadas, o valor da transferência do jogador da Ucrânia gira em torno dos 21 milhões de euros, de acordo com a imprensa britânica.

"Sempre sonhei jogar na Premier League", disse Mykolenko ao canal de TV do clube de Liverpool.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O futebol nasceu na Inglaterra e acho que meu estilo de jogo vai se adaptar muito bem aqui", acrescentou.

Mykolenko esteve com a seleção da Ucrânia que chegou às quartas de final da Eurocopa-2020 e disputou a Liga dos Campeões com o Dínamo nas últimas duas temporadas.

Sua contratação pode resultar na saída do francês Lucas Digne, que não tem sido aproveitado pelo técnico do Everton, Rafael Benitez.

kca/pi/rbo/dlo/lca

Tags