Comunicado do Business Wire :Marjan

Recebendo centenas de milhares de espectadores do mundo todo, as celebrações de Ano Novo Ras Al Khaimah (#RAKNYE 2022) encantaram a todos com uma exibição de fogos de artifício inédita e bateu dois títulos GUINNESS WORLD RECORDS?.

#RAKNYE 2022 Two GUINNESS WORLD RECORDS? titles (Photo: AETOSWire)

Erguendo-se majestosamente do Golfo Pérsico, a espetáculo de fogos de artifício apresentou performances pirotécnicas inovadoras, abrangendo uma área de mais de 4,7 quilômetros. O espetáculo de 12 minutos foi coreografado especialmente para refletir a alegria do reencontro, com seis temas e uma música orquestral épica.

Um porta-voz do comitê organizador disse: "A # RAKNYE2022 é a nossa homenagem à liderança e ao povo de Ras Al Khaimah e dos Emirados Árabes Unidos, não apenas para celebrar o quinquagésimo aniversário da nossa nação, mas também como preparação para os próximos 50 anos. Com este evento, mais uma vez destacamos a reputação de Ras Al Khaimah como o principal destino turístico que recebe visitantes de todo o mundo."

A exibição de fogos de artifício #RAKNYE 2020 foi realizada em uma sequência de seis atos, começando com a contagem regressiva pouco antes da meia-noite. Anunciando o Ano Novo com uma espetacular torre de luzes de 1.055,8 metros de altura, o ato seguinte foi uma mensagem de "Feliz Ano Novo" escrita no céu com drones de fogos de artifício. Na sequência, houve uma homenagem aos Emirados Árabes Unidos acompanhada por música orquestral, celebrando as conquistas da nação e de seu povo. No ato seguinte, centenas de drones exibiram o logotipo do quinquagésimo aniversário dos Emirados Árabes Unidos. O final teve duas partes: uma exibição colorida de luzes e uma gigante iluminação branca que fez o horizonte brilhar.

A torre de fogos de artifício de 1.055,8 metros de altura, mais alta do que qualquer arranha-céu do mundo, definiu o primeiro título GUINNESS WORLD RECORDS? como o "Maior Show de Fogos de Artifício Feito com Drones". O segundo título GUINNESS WORLD RECORDS? foi "Drones Multirrotores Operados Remotamente Lançando Fogos de Artifício Simultaneamente", quando 452 drones lançaram fogos de artifício simultaneamente para criar o visual de "Feliz Ano Novo" no céu.

A celebração foi organizada seguindo todos os protocolos de distanciamento social e outras diretrizes de segurança com o apoio da Autoridade Nacional para Emergência, Crise e Gestão de Desastres e o Ministério da Saúde e Prevenção. Os visitantes assistiram às festividades em decks de observação especiais ao longo da Ilha de Al Marjan e Al Hamra Village. Link do vídeo aqui

