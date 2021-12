Zverev espera uma grande temporada após ter um excelente 2021

O tenista alemão Alexander Zverev teve a melhor temporada de sua carreira em 2021, quando conquistou seu segundo título no ATP Finals e uma medalha de ouro nos Jogos de Tóquio, mas o número três do ranking mundial ATP espera se superar no próximo ano.

O jovem tenista, de 24 anos, quer continuar a sequência de vitórias na Copa ATP de Sydney, torneio por equipes que começa no sábado.

Zverev fará sua estreia na competição na Austrália contra o britânico Cameron Norrie, 12º na lista da ATP.

"É um grande desafio. Vou saber onde estou depois das primeiras partidas", disse o alemão antes do início do torneio.

O medalhista olímpico já conquistou o ATP Finals em 2018, mas depois passou por um fatídico 2019.

Agora, com mais experiência, está confiante que será diferente e que poderá manter essa sequência em 2022 para "ter a melhor temporada da minha carreira".

"Eu era muito mais jovem. Tinha 21 anos quando a temporada de 2019 começou. Foi meu primeiro grande título, o ATP Finals", afirmou.

"Agora me sinto um jogador um pouco diferente, mas também uma pessoa diferente, acho. Tenho mais experiência em quadra e muito mais experiência fora dela", acrescentou.

"Sei como lidar melhor com a mídia. E também sei como lidar um pouco melhor com a pressão", destacou.

O alemão está confiante em uma temporada emocionante no circuito de tênis, como ocorreu nos últimos seis meses em que o sérvio Novak Djokovic, o russo Daniil Medvedev e ele próprio disputaram o domínio.

