Variante ômicron já é prevalente na França

A variante ômicron já representa a maioria das infecções por covid-19 na França, onde o vírus experimenta uma "progressão significativa" nos últimos dias, informou nesta sexta-feira (31) a agência de saúde pública francesa.

"62,4% dos testes apresentavam perfil compatível com a variante ômicron" no início desta última semana do ano, contra 15% na anterior, apurou o órgão público em seu último relatório semanal.

Essa progressão da variante B.1.1.529, denominada ômicron, era esperada por ser especialmente contagiosa e já prevalente em outros países, como Reino Unido e Portugal.

A ômicron contribuiu para a atual explosão de casos, que ultrapassou 200.000 infecções por dia na França na quarta e quinta-feira.

No total, os hospitais franceses contam com 18.321 pacientes com covid-19, dos quais 1.922 novos foram admitidos entre quarta e quinta-feira, e mais de 3.500 pacientes em terapia intensiva.

A epidemia causou um total de 123.552 mortes na França.

