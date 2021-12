Rara captura de leopardo em região montanhosa do Iraque

Um leopardo-persa foi capturado em uma região montanhosa do norte do Iraque, onde precisou ter uma pata amputada nesta sexta-feira (31) por causa de uma lesão, constatou um fotógrafo da AFP.

O leopardo-persa é uma subespécie de leopardo que ocorre em uma região que abrange Cáucaso, Irã e Afeganistão.

A União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) a considera uma espécie "em perigo". Restariam menos de mil exemplares no mundo.

No zoológico de Dohouk, o veterinário Souleiman Tamr amputou uma pata traseira do leopardo-persa, com cerca de cinco anos de idade e entre 90 e 100 quilos.

Os moradores de um povoado perto de Zajo, no Curdistão iraquiano, tinham perdido cerca de 20 ovelhas antes de perceber que seus animais tinham sido atacados por um leopardo, disse o coronel Jamal Saado, chefe da polícia de Proteção do Meio Ambiente da província de Dehok.

Uma armadilha colocada por um pastor feriu o animal que, no entanto, conseguiu fugir e atacou dois aldeões, segundo o Saado.

O felino acabou sendo encontrado pela polícia com ajuda dos moradores do local e capturado na quinta-feira.

"Estava ferido na pata, lhe demos duas ou três doses de anestésicos para capturá-lo", afirmou o coronel nesta sexta-feira.

Há "quatro ou cinco anos" talvez, "tivemos dois ou três casos similares na província de Erbil (Curdistão), e há anos vimos um felino da mesma espécie perto de um povoado de Dohuk, mas foi encontrado morto", acrescentou.

O leopardo "ficará sob nossa vigilância por muito tempo. E se não puder ser posto em liberdade, viverá no zoológico", afirmou Tamr, o veterinário que também chefia uma associação de proteção aos animais no Curdistão.

