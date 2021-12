Nadal chega a Melbourne para o Aberto da Austrália

O ex-número um do mundo Rafael Nadal informou através das redes sociais que chegou nesta sexta-feira a Melbourne, duas semanas antes do início do Aberto da Austrália, torneio no qual foi campeão em 2009.

O tenista espanhol de 35 anos postou uma foto no Twitter na qual aparece em uma quadra do complexo onde será disputado o primeiro Grand Slam de 2022, acompanhada por um texto em inglês: "Não diga a ninguém ... aqui estou."

Vencedor de vinte torneios do Grand Slam, Nadal testou positivo para covid-19 em seu retorno à Espanha, após um torneio de exibição em Abu Dhabi, assim como outros jogadores, incluindo Denis Shapovalov, Andrey Rublev, Belinda Bencic e Ons Jabeur.

Emma Raducanu, da Grã-Bretanha, vencedora do US Open deste ano, teve um teste positivo antes da competição em Abu Dhabi.

A chegada de Nadal pode ser uma boa notícia para os organizadores do Aberto da Austrália, a ser realizado de 17 a 30 de janeiro, devido à ausência de várias estrelas do circuito mundial.

Serena Williams, Roger Federer, Dominic Thiem, Jennifer Brady, Karolina Pliskova e Bianca Andreescu estarão ausentes devido a lesões.

A presença do número um do mundo Novak Djokovic, também vencedor de vinte torneios do Grand Slam, continua sendo o principal ponto de interrogação na competição australiana.

O sérvio de 34 anos desistiu da Copa ATP antes do início da competição, deixando dúvidas sobre sua participação no Aberto da Austrália, onde foi campeão nove vezes, incluindo as três últimas edições.

