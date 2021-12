Mulher é isolada em banheiro de avião por 4h após testar positivo para Covid

Após sentir dor de garganta, a passageira Marisa Fotieo decidiu ir ao banheiro do avião fazer um teste rápido, que apresentou resultado positivo para Covid-19. Ela permaneceu no banheiro da aeronave até o momento do desembarque

A professora norte-americana Marisa Fotieo teve de ser isolada durante voo da companhia Icelandair de Chicago para Reykjavik, Islândia, após testar positivo para Covid-19. A situação inusitada foi compartilhada pela docente em seu perfil no TikTok - no vídeo de poucos segundos ela aparece dentro do banheiro do avião com a seguinte legenda: "POV: Você testou positivo para Covid enquanto estava sobre o Oceano Atlântico". O vídeo foi visto mais de 4,3 milhões de vezes, até a tarde da última quinta-feira, 30.

Em entrevista à CNN, a professora afirma ter recebido duas doses da vacina e realizado dois testes PCR e cerca de cinco testes rápidos antes do embarque na aeronave - todos com resultados negativos. No entanto, após uma hora e meia de voo, Fotieo começou a sentir dor de garganta e decidiu ir ao banheiro fazer mais um teste rápido, que para sua surpresa apresentou resultado positivo.

Com o resultado em mãos, Fotieo avisou a comissária de bordo, Ragnhildur Eiríksdóttir, sobre a testagem positiva, que a informou logo em seguida que não havia assentos vazios suficientes na aeronave para isolá-la adequadamente. “Quando ela voltou e me disse que não conseguia encontrar lugares suficientes, optei por ficar no banheiro porque não queria ficar perto de outras pessoas no voo”, disse a professora de educação infantil em Chicago.

Durante as 4 horas de voo, Fotieo permaneceu dentro do banheiro da aeronave, e só pode sair do local após o desembarque dos demais passageiros. O pai e o irmão da professora também estavam no voo, no entanto, testaram negativo para a Covid-19, e seguiram viagem para a Suíça. Fotieo teve de ficar em Reyjavik, capital da Islândia, em quarentena por 10 dias. Ela elogiou a Icelandair e a comissária de bordo que a ajudou durante o vôo.

Veja vídeo:





Tags