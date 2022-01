Estátua de Cristiano Ronaldo causa revolta na Índia

Os manifestantes expressaram sua raiva pelo fato de as autoridades terem ignorado as estrelas do esporte da Índia

Uma estátua do jogador de futebol português Cristiano Ronaldo causou alvoroço no estado de Goa, no sul da Índia, onde os moradores acusam as autoridades de insensibilidade por homenagear um astro do esporte da antiga potência colonial.

Vários manifestantes com bandeiras pretas se reuniram no local depois que a estátua foi inaugurada esta semana na cidade de Calangute.

Os manifestantes expressaram sua raiva pelo fato de as autoridades terem ignorado as estrelas do esporte da Índia e escolhido um jogador de Portugal, país do qual Goa se tornou independente em 1961.

Micky Fernandes, um ex-jogador internacional originário de Goa, disse que esta escolha foi "dolorosa" e que tem sido vivida como uma "ressaca" do domínio português.

"Ronaldo é o melhor jogador do mundo, mas ainda devemos ter a estátua de um jogador de Goa", disse Fernandes à AFP.

A maior parte da Índia atual conquistou a independência em 1947. Por outro lado, Goa, após um conflito armado com o poder colonial português, tornou-se um território autônomo administrado pelo governo federal indiano em 1961, e foi admitido como um estado pleno da Índia em 1987.





