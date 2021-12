Companhias aéreas nos EUA cancelam mais de mil voos por causa da covid-19

As companhias aéreas JetBlue, Allegiant e United Airlines cortaram mais de mil voos na véspera do ano-novo nos Estados Unidos por causa da covid-19. As empresas enfrentam dificuldades logísticas, com funcionários infectados diante da nova onda do vírus no país, impulsionada pela variante Ômicron.

Em Hong Kong, a Cathay Pacific Airlines suspendeu voos de carga por uma semana, devido a exigências estritas de quarentena para suas equipes. A notícia pode ter impactos negativos nas cadeias de produção globais. Voos para Europa, pelo Pacífico e para Riad e Dubai estão suspensos até 6 de janeiro, informou a companhia em comunicado na quinta-feira.

Medicamento aprovado

Já no Reino Unido, o regulador de medicamentos aprovou nesta sexta-feira o comprimido da Pfizer para enfrentar a covid-19, o Paxlovid. Ele está permitido para pessoas com mais de 18 anos com sintomas moderados e que possuam risco de desenvolver a versão grave da doença, informou o órgão. (Com agências internacionais).

