Ausências de equipe hospitalar por covid dobram em um mês na Inglaterra

As ausências de equipe hospitalar devido à covid-19 quase dobraram em um mês na Inglaterra, que enfrenta contaminações recordes, reforçando a pressão sobre o sistema de saúde à medida que as admissões aumentam.

Segundo dados divulgados nesta sexta-feira pelo Serviço Nacional de Saúde da Inglaterra, o NHS England, no dia 26 de dezembro foram registradas mais de 24 mil ausências de pessoal em isolamento por infecção pelo coronavírus ou por caso de contato. No final de novembro, essa cifra estava em menos de 12 mil.

Essa falta de pessoal ocorre logo quando o número de pacientes hospitalizados com covid-19 atingiu 11.898 na quarta-feira, o nível mais alto desde o início de março, um aumento de 40% em uma semana.

Em um comunicado, o diretor médico do NHS, Stephen Powis, ressaltou que a magnitude da onda que começa a afetar os serviços hospitalares é desconhecida.

O número de infecções no Reino Unido atingiu níveis sem precedentes.

Ao contrário das autoridades escocesas, galesas e da Irlanda do Norte, o governo de Boris Johnson decidiu não impor mais restrições antes do Ano Novo na Inglaterra.

Manteve bares e boates abertos e se conteve em pedir prudência nas festas, acelerando também a campanha de vacinação de reforço.

Sublinhando que a situação atual é "incomparavelmente melhor do que no ano passado" graças à vacinação, ele mais uma vez encorajou a população a se vacinar. Uma resolução "muito mais fácil de manter do que perder peso ou manter um diário", disse o primeiro-ministro, com humor.

No quesito tratamentos, o Reino Unido está fortalecendo seu arsenal.

O primeiro país a aprovar o tratamento anticovid oral do laboratório MSD, deu luz verde na sexta-feira ao uso do antiviral Paxlovid da Pfizer, anunciou a agência de medicamentos.

Embora os óbitos e o número de pacientes em ventiladores permaneçam baixos, o aumento no número de internações é preocupante e o NHS anunciou a criação de estruturas provisórias que permitem a abertura de centenas de leitos em preparação para o "pior cenário".

