Ator Daniel Craig e diretor médico da Inglaterra são condecorados por Elizabeth II

As principais autoridades médicas da pandemia no Reino Unido foram condecoradas nesta sexta-feira (31) pela rainha Elizabeth II, enquanto o ator Daniel Craig recebeu o mesmo prêmio que James Bond, o espião que ele interpreta no cinema.

O diretor médico da Inglaterra, Chris Whitty, uma personalidade muito conhecida no país e que informa regularmente o público sobre a crise sanitária, foi condecorado Cavaleiro Comandante da Ordem do Banho ("Order of the Bath", em inglês), concedido a militares e funcionários públicos.

Patrick Vallance, assessor científico do governo, recebeu o mesmo título, enquanto outros atores importantes na luta contra o coronavírus, como os diretores médicos da Escócia e de Gales e o vice-diretor médico da Inglaterra, Jonathan Van Tam, foram nomeados Cavaleiros ou Damas da Ordem do Império Britânico.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Reino Unido é uma das nações mais afetadas pela pandemia, com mais de 148.000 mortes e uma explosão de casos pela variante ômicron. Para tentar frear o vírus, o governo está realizando uma campanha maciça de reforço da vacinação.

No âmbito cultural, o ator Daniel Craig, de 53 anos, foi nomeado Companheiro da Ordem de São Miguel e São Jorge, assim como o famoso espião que ele interpreta no cinema, por seus serviços para a indústria do cinema e do teatro.

"007 - Sem tempo para morrer", a última aventura de James Bond, cujo lançamento foi atrasado este ano por causa da pandemia, também marcou a última participação de Craig na saga.

Por ocasião da estreia do filme, que foi grande sucesso de bilheteria, a Marinha Real nomeou o ator comandante honorário, mesma posição de seu personagem. No total, ele interpretou o Agente 007 cinco vezes desde "Casino Royale", em 2006.

A produtora Barbara Broccoli foi nomeada Comandante da Ordem do Império Britânico.

No total, a rainha homenageou 1.278 pessoas, entre cientistas, atletas, artistas, arrecadadores de fundos - incluindo um menino de 11 anos - e anônimos, cuja contribuição foi vital para o país ou durante a pandemia.

As honrarias reais são concedidas duas vezes ao ano, no dia do Ano Novo e no dia do aniversário oficial da rainha, em junho, embora ela tenha nascido em 21 de abril de 1926.

mpa/gmo/thm/sag/eg/mvv

Tags